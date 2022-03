Kolem Nymburka by brzy mohly vyrůst nová stromořadí, polní cesty a lesní tůně

Kolem Nymburka by na několika místech mohly vzniknout nové polní a lesní cesty, aleje či být vybudovány tůně pro záchyt vody. To by mělo být výsledkem úsilí, které už několik let vyvíjí radní Zdeněk Vocásek a které aktuálně přináší první výsledky.

Nové aleje by mohly brzy vzniknout v okolí Nymburka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Po letech jednání s vlastníky pozemků je zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kamenné Zboží a na částech území Drahelice, Nymburk, Dvory u Nymburka, Kostomlaty nad Labem a Kostomlátky,“ oznámil nymburský radní. V první fázi, která nastává nyní, to v praxi znamená scelování pozemků. „Oslovovali jsme řadu majitelů, někteří žijí třeba ve Spojených státech. Po mnohaletém úsilí máme souhlasy většiny z nich, proto mohou začít zmíněné pozemkové úpravy. To v tuto chvíli znamená především zcelování dotyčných pozemků,“ vysvětlil Zdeněk Vocásek. Na sbalení věcí měla žena 20 minut. Z Charkova vyrazila s dětmi jen v bačkorách V další fázi by pak měly vzniknout plány, kde by byly obnoveny polní cesty, vysázeny aleje či vybudovány zmíněné tůně. „Například mezi Drahelicemi a Kamenným Zbožím je špatně průchodný lesík. Ten se budeme snažit pročistit, vybudovat tímto místem cestu s lesními tůněmi,“ řekl radní. Radnici pozemkové úpravy nebudou stát ani korunu. Tyto úkony platí ze zákona stát. „Je před námi ještě kus práce. Máme štěstí i v dobrou spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,“ doplnil Vocásek.