/FOTOGALERIE/ Čertovská jízda zase bude! V předvečer Mikuláše, kdy se městem budou pohybovat skupinky nebeských i čertovských bytostí, projede Nymburkem jedna speciální družina v kočáru taženém koňmi. A jak má ve zvyku, zastaví také na náměstí. V tu dobu se nedoporučuje výskyt zlobivých výrostků v centru města. Hrozí jim, že skončí v pekle.

Z Čertovské jízdy v Nymburce v loňském roce. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Speciální Čertovská jízda už několik let láká velké množství právě do centra města, kde mohou především děti vidět tajemné bytosti opravdu zblízka a na některé si i sáhnout. Legenda praví, že za maskami se ukrývají někteří lidé z radnice, ale kdo ví.

Také letos vyrazí koňské spřežení z kina Sokol a z Tyršovy ulice vjede na náměstí. Mělo by se tak stát kolem čtvrté odpolední. Pokud dodrží zvyklosti, náměstí obkrouží a v centru u vánočního stromu se pozdraví s těmi, kteří je budou očekávat.

Kvíz: Pamatuje si názvy ulic Poděbrad před Sametovou revolucí?

Pak už nastoupí velkou jízdu Nymburkem, jejíž trasu najdou zájemci v boxu za textem. Každopádně projedou Palackého třídou kolem restaurace U Gregorů, dojedou až k Základní umělecké škole, kde zahnou do Smetanovy ulice a profičí kolem Obecního domu. Zbožskou ulicí zajedou až na sídlišti, kde budou chvíli křižovat, než se znovu dostanou do Tyršovy ulice. Z té ovšem po přejetí železničního přejezdu u sídla hasičů zabočí do Purkyňovy a přes Zbožskou a Boleslavskou třídu se znovu ocitnou na náměstí. Tam už však meškat nebudou, protože budou spěchat na Mikulášskou nadílku. Ta je připravena na 17. hodinu v kapli svatého Jana Nepomuckého vedle Hálkova divadla.