Poměr hlasů koalice vs. opozice se tak během týdne otočil z 12:9 na 9:12. Povede to k pádu současného vedení města a případným předčasným komunálním volbám?

Tichá a další dvě

K místostarostce Tiché se přidaly další dvě zastupitelky, které se rozhodly opustit hnutí vedené starostou Tomášem Machem. Jsou jimi Ivana Rychetská a Martina Kučerová. Podle jejich vyjádření chtějí podpořit krok Tiché a vyjádřit nesouhlas s tím, jakým způsobem stávající vedení radnice postupuje v některých zásadních věcech. „Chápu, že v politice je třeba kompromisů, ale ne za každou cenu. Svoji službu zastupitelky a členky kontrolního výboru v tomto volebním období dokončím jako nezávislý kandidát, kterým jsem byla zvolena a kterým se cítím být. Svým rozhodnutím se přidávám na stranu velkého NE, které zaznělo na středečním zastupitelstvu,“ napsala Rychetská v mailu zastupitelům, který odeslala v sobotu večer a redakce Deníku jej má k dispozici.

V pondělním vyjádření pak konkrétní výhrady nechtěla rozebírat. „Nezlobte se, ale k tomu se nyní podrobněji nechci vyjadřovat,“ řekl Deníku. Jestli by v případě hlasování o důvěře stávajícímu vedení města zvedla ruku pro nebo proti, zatím neví. „To v tuto chvíli nedokážu říci. Chceme teď trochu času,“ doplnila Rychetská.

Podobně to cítí i Martina Kučerová. „Nelíbí se mi tlak na místostarostku, která je kritizována ze strany vedení města i za to, že nemá takové pracovní nasazení a výsledky, jako třeba někteří jiní členové vedení. Já vím, že je to pracovitá žena a tyto útoky na ní jsou nespravedlivé,“ řekla Kučerová.

Dále se jí nelíbí vstřícnost současného vedení města vůči developerům. „Už několikrát jsem hlasovala v těchto věcech také jinak, podle vlastního svědomí. Navíc Stáňa Tichá mě oslovila, abych do hnutí šla. Přišla jsem s ní, a s ní také z hnutí odcházím,“ konstatovala Kučerová.

Ani ona nedokáže na sto procent říci, jak by se zachovala při hlasování o důvěře nynějšímu vedení města. „Já myslím, že teď bych to neřešila. Nevím. Je potřeba to všechno rozmyslet a spíš si myslím, že se vše bude dál řešit až v září,“ doplnila Kučerová.

Starosta v Itálii

Starosta Tomáš Mach odjel po posledním jednání zastupitelů na dovolenou do Itálie. Podle pondělního vyjádření pro ČTK o situaci s vystoupením dalších zastupitelek z jeho hnutí nevěděl. „Celou věc budu řešit telefonicky se svými místostrosty,“ řekl z dovolené. Podle jeho slov věří, že se vše vyřeší „lidsky.“

Snažili jsme se kontaktovat také zástupce opozice. Dřívější starosta a lídr hnutí Změna pro Nymburk Pavel Fojtík seděl v pondělí dopoledne na jednání krajských zastupitelů. Někdejší místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté) se kvůli osobní situaci k problému vyjadřovat nechtěl.