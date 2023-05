Nejsilnější Langr

Kvůli vypovězení koaliční smlouvy ze stran obou dosavadních místostarostů přejde hnutí vedené starostou Červinkou, které loni na podzim volby vyhrálo, do opozice. Oslabené bude o jednoho člena. Spolupracovat s novou koalicí chce zastupitel Zdeněk Havlas, který se jako jediný z Nezávislých účastnil také jednání zastupitelů minulý týden. Zatím není jasné, zda celé jednání včetně odhlasovaných bodů bylo platné a proběhlo v souladu se zákonem, na toto se totiž názor obou zainteresovaných táborů různí.

Zastupitelé jednali bez starosty a jeho lidí. Odvolat jej chtějí na další schůzi

Nová koalice bude každopádně tvořena třemi subjekty. Nadále zůstanou ve vedení města ODS a Naše Poděbrady. Nezávislé kandidáty nahradí hnutí někdejšího starosty Ladislava Langra Volba pro Poděbrady, které skončilo v podzimních volbách druhé. V součtu těchto tří stran by však nová koalice měla jen 10 hlasů, tedy v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu by neměla většinu. Opírat se tak bude o zmíněného Zdeňka Havlase a také o hlas jediné zástupkyně hnutí Žijeme pro Poděbrady Lucie Kůrkové.

Tragická nehoda u Bříství: Při srážce dvou osobních vozů jeden z řidičů zemřel

„Nová koalice bude mít jistých 12 hlasů,“ potvrdil minulý týden Langr. Právě on, jako lídr nejsilnějšího hnutí v nové koalici, by měl možnost nárokovat si post starosty. Podle našich informací však takovou možnost nevyužil a spokojil se s pozicí jednoho z místostarostů. Na přímý dotaz, zda bude usilovat o post starosty, odpověděl minulý týden spíše náznakem. „Nevstoupíte dvakrát do stejné řeky, zvláště, když ta řeka je už někde jinde,“ řekl Deníku s odkazem na své dřívější působení v roli starosty. Nepřímo tak uvedl, že o post prvního muže usilovat nebude. To ostatně na sklonku minulého týdne potvrdily další dva zdroje.

Navržené nejužší vedení Poděbrad



- starosta: Roman Schulz (ODS)



- místostarosta: Ladislav Langr (VpP)



- místostarosta: Miroslav Holas (NP)

Starostou Poděbrad se tak má stát Roman Schulz z ODS. Strana ve volbách skončila až na čtvrtém místě a získala tři mandáty. Přesto teď podle všeho obsadí nejdůležitější post. Ani Roman Schulz nechtěl, vzhledem k dohodám s koaličními partnery, personální domluvu komentovat. Situace se prakticky nemění pro hnutí Naše Poděbrady. Na postu místostarosty by měl pokračovat Miroslav Holas (NP).

Silná opozice

Opozici tak bude tvořit nově Červinkovo hnutí Nezávislí kandidáti se šesti mandáty. A zůstane v ní také hnutí Pro občany Poděbrad (PoP), které skončilo na podzim ve volbách třetí se ziskem tří mandátů. „Pan Langr nás informoval, že hodlá vyjednávat o nové koalici. Bohužel součástí koalice má být i pan Káninský (NP) a jakékoli spojení s tímto kmotrem poděbradské politiky odmítáme,“ uvedl Mareš. Podle našich informací ale mohou někteří zastupitelé za PoP podpořit část nového vedení města.

Na Nymbursku poroste první pomlázková alej. Letošní pomlázky vysadí rybář u tůní

Například Ladislav Langr tak může při hlasování na post místostarosty získat více než jen 12 domluvených hlasů. Naopak Miroslav Holas jako zástupce strany Naše Poděbrady reprezentované mimo jiné kontroverzním radním Miroslavem Káninským zřejmě další podporu z řad opozice nezíská.