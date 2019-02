LYSÁ NAD LABEM - Zřejmě ještě další dva týdny bude uzavřená knihovna v Lysé nad Labem. Důvodem je pokládka nové dlažby. Původně měla ve zbrusu novém kabátě otevřít čtenářům už od začátku listopadu, ale stavební práce se nakonec podle vedení knihovny ještě o něco prodlouží, zhruba o týden navíc.

Knihovna v Lysé dostává novou podlahu | Foto: Foto:DENÍK/ Petr Bělka

Při úpravách myslí v knihovně i na vozíčkáře a maminky s kočárky, ve všech částech bude bezbariérový přístup. Také bude přemístěn hlavní knihovní pult, spojen s pultem informačního centra, takže u vstupu do místnosti vznikne více prostoru. Vypůjčené knížky a časopisy si nyní čtenáři mohou nechat do doby, až knihovna zase otevře. Stěhování knihovny nebylo vůbec lehké. „Všech 40 tisíc knih jsme museli vystěhovat včetně všech regálů i ostatního zařízení,“ uvedla Václava Šolcová, vedoucí knihovny. Do úpravy interiérů knihovny investuje město přes 300 tisíc korun.⋌