Za pár týdnů by měla vyjít v pořadí již druhá deblově – volejbalová kniha z pera pedagoga a sportovce Tomáše Kokojana. Nese název Deblové a volejbalové mixy. Kniha je z devadesáti procent regionálně zaměřena a její obsah se věnuje smíšeným šestkám a deblovým mixům včetně oficiálního turnajového seriálu republikového mistrovství. Jedná se o časový horizont posledních 30 let. Dílo volně navazuje na autorovu prvotinu Český volejbalový debl.

Zleva autor knihy a oddílový president Tomáš Kokojan chlácholí a utěšuje smutné, věčně druhé duo sympaťáků Skořepa - Litera. | Foto: archiv T. Kokojana

Letošní kniha by měl vyjít na konci října a v listopadu by se měl uskutečnit i její oficiální křest. Místní volejbaloví fajnšmekři i patrioti se mají opravdu na co těšit, neboť knížka obsahuje nejen spoustu faktických informací, zajímavých událostí, statistických údajů a výsledků v rámci volejbalové a deblové obce, nýbrž je i de facto personálně a osobnostně zaměřená. V reálu se jedná o desítky hráčů spolu s klíčovými činovníky, a to jak z Nymburka a jeho blízkého okolí, tak také deblových mek.