Kromě vítězství Kněžic je pozoruhodný i fakt, že do finále se dostaly tři české projekty. Kněžičtí si odnesli odměnu 3500 euro, tedy v přepočtu 100 tisíc korun. Z vítězství v prestižní soutěži pořádané Ashoka a Schneider Electric Foundation má starosta Milan Kazda radost.

„Hodně mě to potěšilo. Je to vítězství na evropské úrovni a to nám umožňuje náš projekt posouvat a rozšiřovat dál. Ty možnosti jsou v podstatě nekonečné,” říká starosta a autor celé koncepce Energeticky soběstačné obce.

Připomeňme, že Kněžice díky bioplynové stanici a dalším technologickým zařízením včetně kotlů na spalování biomasy získávají vlastní energii, která slouží například k ohřevu vody.

Aktuálně starosta pracuje na projektu vytvoření lokální distribuční sítě. „Jsme samozřejmě závislí na penězích. Proto i vyhranou částku uplatníme při dalším rozvoji projektu. Chtěli bychom nejprve napojit devět obecních domů na zmíněnou lokální síť, pak uvidíme, jaké budou další možnosti,” vysvětluje Kazda.

Dalšími finalisty projektu byla Asociace občanských poraden, která radila zájemcům, jak se orientovat v nabídce cen za energie. Třetím finalistou pak bylo Centrum pasivního domu, které nabízí nové energeticky šetrné bydlení.