Poděbrady - Střední odborné učiliště společného stravování v Poděbradech oslavilo 60 let svého trvání

Historie, ale také pamlsky všeho druhu a usměvavé tváře studentů i pedagogů Středního odborného učiliště společného stravování. Tak vypadal sobotní den pro všechny, kteří přišli oslavit 60 let od založení školy, která vznikla v budově po bývalé ozdravovně. Návštěvníci školní budovy v ulici Dr. Beneše se tak například dozvěděli, že v roce 1928 byl dům s kruhovým vestibulem předán do užívání pracovníkům Československého svazu kancelářských úředníků, v roce 1947 byla budova pronajata ministerstvu školství, které zde zřídilo základní odbornou školu. Do roku 1952 se tu vystřídali skláři, zedníci, učni textilních oborů. Ve školním roce 1951/52 se ve škole objevili poprvé kuchaři a cukráři. Od té doby škola prošla ještě mnoha změnami. Dnes se tu učí kuchaři, číšníci, servírky, ale také cukráři. Škola má velmi dobré jméno. To dosvědčuje i několik velmi dobrých umístění v celorepublikových soutěžích. Své praktické dovednosti předvedli studenti ve Středisku praktického vyučování Labenka v Husově ulici. Návštěvníci tak mohli zhlédnout ukázky flambování, zdobení ovoce nebo výrobu cukrářských pamlsků, které jsou až škoda sníst. Na snímku jedna ze studentek vyrábí cukrovou růži pomocí zvláštní techniky.