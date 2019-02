Klub pro mládež láká do Zbožské

Nymburk - Nízkoprahový N klub láká mladé lidi do svých prostor čtyři odpoledne v týdnu. Od pondělí do čtvrtka jsou v jeho prostorách vítaní děti a dospívající od 6 do 22 let.

„Nabízíme bezpečný prostor pro mluvení o tom, co se v jejich životě děje, z čeho jsou naštvaní, smutní, bezradní. Z čeho mají radost. Spolu s tím doučujeme a hrajeme hry, u kterých se učíme respektu a dodržování nastavených pravidel," vysvětlila Magdalena Ranková Lukasová ze sdružení Semiramis, pod nějž nízkoprahové zařízení spadá. Rodičům, prarodičům, partnerům a dalším blízkým osobám mohou pracovníci centra nabídnout informace o rizikovém chování, tedy třeba zneužívání návykových látek, šikaně, nezodpovědném sexuálním chování, vandalství, sebepoškozování, poruchách příjmu potravy, nebo rizikovém chování na internetu. Vchod do klubu lze nalézt z ulice Generála Sochora v bývalém květinářství. „Všechny služby jsou zdarma a anonymní," doplnila Ranková.

Autor: Miroslav Jilemnický