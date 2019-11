„Film Fany a pes jako jediný animovaný film přibližuje tyto dějinné události dětem. Na filmu se producentsky podílela nymburská společnost Maur Film,“ uvedl Kadava.

Film nás zavede do Lipska v létě roku 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sofie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sofie do třídy nevrátila. Jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se vydává kamarádku hledat. Stane se tak svědkem pohnutých událostí, které změní budoucnost celé země, a ve kterých hrála velkou úlohu i Praha.

Kromě toho se během víkendu promítne trezorové drama Ucho, film Něžné vlny a v neděli večer Kolju.