Kersko - V Kersku si v sobotu připomněli mistrovo světově uznávané literární dílo a připili si na ně Postřižinským pivem

Na kole, autobusem, lodí, po svých. Tak přijížděli a přicházeli od sobotního rána příznivci Bohumila Hrabala do Kerska. Konal se zde 17. ročník Hrabalova Kerska.¨

Lesní ateliér Kuba otevřel doširoka své brány, nechal pod kerskými stromy postavit kryté pódium pro vystupující a rozestavět lavičky pro návštěvníky. Se svým stánkem přispěchala spoluorganizátorka akce Městská knihovna Nymburk a nechyběl ani Jiří Černý, zástupce Města Nymburk, které akci dlouhá léta podporuje.

Co se od rána dělo? Mnoho věcí. V 9 hodin odstartoval pochod, k němuž se přidala skupina, která připlula lodí z Nymburka, a ti, co přišli z nádraží Kostomlaty. Vítanou novinkou byla možnost přejít přes zdymadlo a poslechnout si výklad jezného. Tuto možnost by mimochodem uvítalo mnoho turistů alespoň o víkendech. Celkem asi 120 lidí se pak prošlo s průvodcem po hrabalovských místech.

Po celý den byla otevřená výstava Lidé ze Slavností sněženek a probíhala soutěž Literární test.

V poledne se rozjel kulturní program. Za hudebního podbarvení skupiny Trampstejk se hlediště postupně zaplňovalo. Tu sesedali z kol cyklisté z Moravy, tamhle se vítal s Janem Řehounkem Peter Pačaj, spisovatel a obdivovatel hrabala ze slovenských Košic, tuhle seděl Ryzsard Borowski z Polska, který zná dílo B. Hrabala jak málokdo u nás. Pod zelenobíle pruhovaným stanem si užíval odpoledne Petr Brukner z Divadla Járy Cimrmana. „Díky Sněženkám sem taky trochu patřím. Chyběl jsem jen asi dvakrát," řekl herec o svých návštěvách Kerska. Za chvíli se už objímal s režisérem Jiřím Menzelem, který si 17. Hrabalovo Kersko také nenechal ujít.

Pak konečně dorazila hlavní očekávaná osobnost letošního ročníku, herec Jiří Lábus. Nymburskému deníku odpověděl na otázku, proč přijal pozvání. „K tomuto kraji mám silné pouto. Můj tatínek pocházel z Nymburka, Kersko mám rád… A Hrabal? Jako Hrabal napsal Obsluhoval jsem anglického krále na jeden zátah, úplně stejně, od začátku až do konce bez vydechnutí, jsem tuto knihu přečetl já. Když mi Jiří Menzel asi po patnácti letech nabídl roli číšníka ve stejnojmenném filmu, neváhal jsem ani okamžik."

Všichni, kdo v Kersku byli, odcházeli spokojeni. 17. Hrabalovo Kersko se vydařilo. Těšme se na to s číslem 18.