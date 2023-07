Anketa Strom roku 2023 vstoupila do další fáze. V pondělí 24. července odstartovalo na webu Stromroku.cz hlasování, ze kterého vzejde celkový vítěz. Mezi deseti finalisty je i borovice Krásná Pepina, která roste v lese u Kerska.

Borovice Krásná Pepina roste v Kerském lese na trase Naučné stezky Bohumila Hrabala. | Foto: se svolením Tomáše Edera

Borovice lesní Krásná Pepina roste v Kersku, její stáří se odhaduje na 245 let. Do soutěže ji nominovala Klára Procházková s řadou místních spolků a sdružení. „Borovice Krásná Pepina a Švarná Tonka rostly bok po boku mnoho let. Váže se k nim pověst: Kdysi dávno cestovaly lesem dvě sličné dívky, knížecí dcera Tonička a komorná Pepička, které přepadla tlupa loupežníků. Spoutané dívky očekávaly v lese naplnění svého osudu, ale jejich modlitby byly vyslyšeny a kouzelná moc je proměnila ve dvě krásné borovice," píše se na webu ankety, kterou pořádá Nadace Partnerství a do které bylo letos přihlášeno rekordních 86 stromů.

Krásnou Pepinu mohou zájemci podpořit svými hlasy na webu ankety v sekci hlasování. Pro všech deset finalistů se hlasuje jen do 1. října. Od 2. do 8. října pak proběhne Superfinále, kde se bude hlasovat už jen pro pět nejúspěšnějších stromů.

„Hlasující vždy označí jeden strom a potvrdí svůj hlas prostřednictvím e-mailové adresy. Jeden e-mail = jeden hlas,“ stojí mimo jiné v pravidlech hlasování s tím, že z každé e-mailové adresy lze hlasovat jedenkrát v období od 24. července do 1. října a jedenkrát v období Superfinále.

Vyhlášení výsledků se uskuteční v Brně v úterý 24. října. Web ankety rovněž uvádí, že vítěz získá odborné ošetření od firmy PROSTROM Bohemia a postoupí do mezinárodního klání o Evropský strom roku. Stromy umístěné na druhém a třetím místě získají péči v podobě kořenové injektáže, díky kterému se kořenový systém provzdušní a dostanou se k němu živiny. Metodu provede firma Groown.

Středočeská trojce

Krásná Pepina není jediným letošním zástupcem Středočeského kraje ve finále ankety. O titul se uchází také Jerlín Bedřicha Smetany v Obříství na Mělnicku a Divadlelní lípa v Týnci nad Sázavou na Benešovsku. Tři zástupci jsou za jeden kraj nejvíce ve finálové desítce. Další stromy pochází z Kraje Vysočina, Jihočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Vloni v anketě zvítězila Hrušeň Hnilička z Příbramska.

Finalisté anketa Strom roku 2023

- Havlíčkův dub (Proseč-Obořiště, Kraj Vysočina)

- Mladějovický dub (Mladějovice, Jihočeský kraj)

- Zábořská lípa (Záboří, Jihočeský kraj)

- Divadelní lípa (Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj)

- Nepomyšlská lípa (Nepomyšl, Ústecký kraj)

- Jerlín Bedřicha Smetany (Obříství, Středočeský kraj)

- Krásná Pepina (Hradištko-Kersko, Středočeský kraj)

- Stojí hruška v širém poli (Mrákotín, Pardubický kraj)

- Lípa na školní zahradě (Sulíkov, Jihomoravský kraj)

- Stiassná (šťastná) katalpa (Brno, Jihomoravský kraj)