/FOTOGALERIE/ Ve středu přišla zpráva o úmrtí herce a tanečníka Vlastimila Harapese. V 77 letech podlehl vážné nemoci. Jako na divadelního profesionála na něj vzpomínají i členové Hálkova divadla v Nymburce, kde před jedenácti lety hrál hlavní roli v hudební komedii Cesta kolem světa za 80 dnů.

Vlastimil Harapes před jedenácti lety hrál v nymburském Hálkově divadle hlavní roli v hudební komedii Cesta kolem světa za 80 dnů. | Foto: se svolením Hálkova divadla

Režisérem představení, které mělo premiéru v únoru 2013, byl ředitel Hálkova divadla Jaroslav Kříž. Ten na Vlastimila Harapese vzpomíná s obdivem a úctou. „Oslovil jsem Vlastíka na hlavní roli. Nedával jsem tomu moc šancí. Mistr - šéf Národního divadla, člověk, který má za sebou účinkování na světových scénách a snad vše, co se v tomto světě dá zažít, bude poslouchat jako režiséra mě? Co si ten člověk bude o nás myslet, jak na nás všechny bude koukat a vlastně jak to celé dá? Bál jsem se i za choreografa Romana. On tančil na světových scénách obklopený stovkami skvělých tanečníků, a teď divadlo v Nymburce. Spojil jsem profesionální herce s amatéry a čekal, jak to dopadne. Nespal jsem kvůli tomu a vlastně jsem se dost bál,“ vybavuje si tehdejší pocity Jaroslav Kříž.

Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Slavnosti sněženek zaplnily Hálkovo divadlo

Úsměvné bylo také představení samotného nymburského divadla, když do něj Harapes poprvé vstoupil. „Vzpomínám, jak jsme přišli spolu poprvé na nymburské jeviště a já jsem se trochu hloupě chlubil, že máme divadelní tahy a výšku 17 metrů a bla bla bla… Nechtěl jsem se vytahovat, ale chtěl jsem říci, že všechno, co potřebujeme na naší hru, tu máme. On se tak rozhlížel kolem a pak říká uprostřed toho jeviště "no, je to tu obrovský." Podíval jsem se na něj, jak mu cukají koutky a už jsem byl raději zticha,“ vybavuje si ředitel a režisér nymburského Hálkova divadla.

Zdroj: Youtube

Nakonec do sebe všechno zapadlo. Zkoušení i samotná představení se uskutečnila ve skvělé atmosféře a za báječného přijetí od diváků. Ukázka z nymburského představení se nakonec objevila i v portrétu Vlastimila Harapese v České televizi v rámci cyklu Neobyčejné životy. „Přišel k nám člověk, který byl skromný, respektoval co dělám - děláme a nikdy se nepovyšoval. Nepovyšoval se na naše lidi v divadle. Byl kamarádský, galantní, vždy dobře naladěn a snažil se pomoci, kde bylo třeba. Mně se potvrdilo známé pravidlo, že čím větší borec, který něčeho opravdu dosáhl, tím skromnější. Vlastíku, moc děkuji za to co jsi mi dal a odpočívej v pokoji. Měl jsem tě moc rád,“ konstatoval Jaroslav Kříž.