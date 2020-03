Mimo jiné říká i to, že v případě krize, která zatím nenastala a snad zatím nehrozí, je nymburská nemocnice připravena se postarat o pacienty nakažené koronavirem ve středně těžkém stavu, kteří budou potřebovat umělou plicní ventilaci ve vyklizeném pavilonu E.

Nemocnice přistoupila v posledních dnech k celé řadě přípravných opatření, například zavedla krizovou linku. Volají vám občané a jaké jsou nejčastější dotazy?

Máme dvě krizové linky v provozu každý všední den od 8 do 16 hodin na číslech 739 568 524, 739 579 535. Na jejich konci sedí zkušené sestry z plicní ambulance. Dotazů není málo, ale není problém se dovolat. Dotazy se vyvíjejí, nejdříve se lidé zajímali o to, jaké léky si mají pořídit a jak se chránit, včera byl nejčastější dotaz, zda mají nosit roušky a jestli to k něčemu je.

Můžeme se tedy nad dotazy pozastavit?

Roušky určitě význam mají. Je jasné, že bavlněná rouška 150 nanometrů veliký coronavirus zcela nezastaví, ale určitě podstatně sníží jeho vylučované množství. Navíc nastupuje jaro, což je období pro respirační infekce typické, chytnout se dá kdeco. Kdo nechytne nic, snáze si zachová klidné nervy. Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe.

A co ty léky a další doporučení?

Z léků doporučuji mít doma paracetamol 500mg (Panadol, Paralen) a k němu ještě jiný lék tlumící horečky, například Nurofen, léky na podporu vykašlávání (ACC long, Erdomed, Bromhexin, Prospan, atp.) , které se užívají při onemocnění ráno a v poledne a naopak léky na utlumení kašle, které se berou na noc (nejvíc se nám v plicní ambulanci osvědčil Levopront, z těch na recept pak Prothazin či Codein) a dále nosní kapky ve spreji. Nemoc dále provázejí silné bolesti hlavy, zde je dobré pevné zavázání hlavy i s očima, zatemnění místnosti a spánek.

A co nějaká preventivní opatření?

Mimo těch běžně zmiňovaných jako mytí rukou, dezinfekce, roušky, bych ještě určitě doplnila zvýšenou péči o osobní hygienu. Mám dobré zkušenosti s nosní konvičkou a proplachy s mořskou solí či vincentkou. Nejedná se o nic nepříjemného, zvládají to i starší děti. Dále rozšíření ústní hygieny o čištění jazyka, ať už škrabkou či kartáčkem a užití dezinfekční ústní vody, nebo kloktadla. Tam je skvělou volbou třeba to domácí z hřebíčku (až už formou čaje či naložení do alkoholu). Určitě vám prospěje i zázvorový čaj. Celkově je nutné hodně větrat, neuzavírat se doma a doporučuji nepoužívat uzavřený či polouzavřený ventilační systém (např. klimatizaci v autě).

Pojďme zpátky k nemocničním opatřením. Jak se nemocnice Nymburk připravila?

Během posledních dnů jsem musela komunikovat s několika velkými nemocnicemi a musím říct, že kdyby byla všechna zařízení tak připravená jako to naše, hned bychom mohli spát klidněji. V první řadě jsme výrazně omezili vstup do nemocnice, a když vynechám příjezd sanitkou, tak jediným možným vstupem je filtr na hlavní vrátnici.

Na co se mají lidé připravit?

Na filtru jim změříme teplotu a vyplní krátký dotazník. Pak následují otázky na samotný důvod. Obecně je několik variant.



·0 Jako první uvedu tu pro nás nejvíc nepříjemnou, tedy rodič s nemocným dítětem. V současné chvíli dětská pohotovost funguje pouze telefonicky. Lékař vám poradí a pošle recept, ale osobní kontakt možný není. Jedná se zároveň o neonatology, v případě infekce nejsme schopni zajistit péči o novorozence. Dítě na dětskou pohotovost nebude do nemocnice vpuštěno. Zavolat si samozřejmě můžete z vrátnice a potřebuje-li dítě jinou péči než pediatra, například při úrazu, pochopitelně vpuštěni budete.

·1 Další skupinou jsou nemocní bez známek infekce v kontinuální léčbě (např. onkologičtí nemocní na probíhající chemoterapii) nebo zdraví (těhotné k vyšetření, rodičky, atp.). Pracovník filtru zkontroluje kvalitu roušky (nošení je povinné, takže počítejme, že ji nemocný má), je-li to nutné, vydá mu jinou a dá nemocnému štít. On pak projde recepcí do příslušné ambulance, kde jej ošetří, a cestou zpátky vrátí na filtru štít.

·2 Nemocný má známky respiračního infektu v obrazu běžné virózy, tedy přijde s čímsi, jako chřipka. Takový nemocný je vyzván k domácímu léčení. Udržuje karanténní opatření a sleduje svůj stav. Pokud dojde k zhoršení (obvykle do 7 dnů, dušnost, nekontrolované záchvaty kašle, zimnice, vysoké teploty nebo naopak teplota prakticky neměřitelná, užitečné je i průběžné několikadenní sledování tepové frekvence), volá ZZS. Pokud se zlepší, tak dodržuje opatření po další týden. Tato opatření by měli dodržovat i jeho rodinní příslušníci. Pokud spadáte to této kategorie, ušetřete si, prosím, cestu. Neděláme testování občanů, a ani jej nejsme schopní zajistit.

·3 Nemocný nemá známky respirační infekce a má jiný zdravotní problém, např. zlomená ruka, bolestivý otok dolní končetiny, vysoký tlak atp. Opět rouška, štít a dále normální postup.

·4 Nemocný má známky infekce a jiný zdravotní závažný problém. Na filtru je nemocný vybaven rouškou typu FFP2 a štítem, pracovník filtru telefonicky informuje příslušnou ambulanci, že se blíží rizikový nemocný, personál si nasadí ochranné prostředky FFP3 a dál je postup shodný.

·5 Nemocný má klinické známky závažné respirační infekce. Postup jako v předchozím případě, internista nemocného vyšetří a rozhodne o hospitalizaci buď na oddělení nyní vyhrazeném pro nemocné s podezřením na COVID-19 v bariérovém režimu (jeden na pokoji, samostatné WC a sprcha), nebo na oddělení JIP pro nemocné se supekcí na COVID-19. Zde je normálně léčen do prokázání či vyloučení koronavirové infekce. Při vyloučení přejde na normální oddělení či normální JIP, při potvrzení jej předáme do specializovaných pracovišť v Praze.

To bude ale fungovat jen pokud bude Praha pozitivní nemocné brát, že?

Ano, ale zatím nejsou signály, že by něco takového mohlo nastat. Nicméně i pro takový případ jsme již nachystaní. Celý pavilon E je vyklizený, dnes jsme dokončili poslední nutné úpravy a máme postavený tým pracovníků. Jsme tedy schopní se postarat o pozitivní nemocné se středně těžkým průběhem tam. Ale znovu zdůrazňuji, že tato situace zatím není aktuální.

Dokázali byste se postarat i o nemocné s těžkým průběhem?

Nejsme schopní se postarat o nemocné s nutností mimotělního oběhu. Pokud se bude jednat o nemocné s nutností umělé plicní ventilace, tak ano. I když premiér k přípravám nemocnic vyzval teprve včera, my už jsme vlastně hotoví, začali jsme opravdu včas.

A oblíbená otázka, co ochranné pomůcky?

Zatím máme vše potřebné, je ale jasné, že jestli nebudou dodávky, bude to zlé. Musím moc poděkovat našemu managementu, práci zdravotníků vidí každý, ale my můžeme pracovat jen v podmínkách, které nám vytvoří oni. A i přes veškerý strach mám vlastně každý den velmi dobrý pocit, máme skvělý tým. Máme vedení, o které se můžeme opřít, máme maximální podporu města, máme báječné sestřičky, které opravdu neskutečně dřou a které bez řečí vzaly masku a rukavice a šly se starat o nemocné s podezřením na COVID-19. Máme dobrovolníky z řad mediků posledních ročníků, kteří obsadili filtr nemocnice a neposlední řadě máme i vás, naše pacienty, sousedy a kamarády. Cítíme, že nás podporujete, moc si vážíme vzkazů na FB, všech donesených roušek i nabídnutých pomocí. Díky! Věřím, že spolu to zvládneme.