„Diváci dostanou při vstupu do sálu vlastní unikátní kartu. Získají ji při kontrole vstupenky, nikoliv při jejím nákupu. Na konci filmu se divák dozví, proč je důležité kartu uschovat a k čemu se mu bude hodit. Je to přístup do projektu, který bude po premiéře filmu následovat,“ vysvětlila Šotková. Čím více karet divák bude mít, tím má větší šanci na úspěch v tomto projektu (jedna vstupenka = jedna karta). Dochází tak k motivaci navštívit film hned několikrát. Kartu lze získat ke každé zakoupené vstupence. Bez návštěvy filmu nebude možné se navazujících událostí účastnit.

Zbývají první řady

Film budou v den jeho premiéry, tedy ve čtvrtek 17. srpna večer, promítat všechna tři největší kina v regionu. Kino Sokol v Nymburce bylo k pondělnímu poledni z velké části vyprodané. Zbývaly jen lístky do prvních dvou řad, části třetí a jednotlivá místa v řádu zhruba deseti ve zbytku sálu. „Jsem hrozně zvědavý, co vlastně uvidím. Ale jednu jistotu mám: bude to určitě legrace,“ řekl fanoušek Kazmy Petr, který si nymburskou premiéru nenechá ujít. V řeči čísel bylo tři dny před premiérou obsazeno ze 322 míst téměř 80 procent sedaček. Zbývala už jen méně atraktivní místa, místa na balkóně a v postranních lóžích.

Ty provozovatelé pouštějí do předprodejů až pár dnů před promítáním. „O film je velký zájem. Je dobře, že teď přišlo do kin několik zajímavých taháků. Velký zájem byl třeba i o Barbie,“ uvedla Zuzana Šotková z Nymburského kulturního centra. Opačně je to však v dalším termínu, kdy bude nymburské kino údajnou Kazmovu bombu promítat. To bude hned o tři dny později, v neděli 20. srpna. Na tento večer bylo v pondělí prodáno jen 27 míst. Faktem ovšem je, že v neděli už fanoušci budou vědět, zda film stojí za návštěvu.

Stovky lidí do letního kina

Hned devět promítacích termínů si pro Kazmův filmový projekt rezervoval Lukáš Fuchs, provozovatel kina v Lysé nad Labem. Ten provozuje jak kamenné kino na náměstí, tak letní kino v zámeckém parku. První projekce ve čtvrtek se uskuteční open air, tedy v letňáku. „V tuto chvíli mám kolem dvou stovek rezervací. Celkem se do kina vejde 450 sedících diváků. Zájem je obrovský, z tohoto pohledu to jistě bude mimořádná událost,“ potvrdil Fuchs. V letním kině se uskuteční další dvě promítání, a to v sobotu 19. a v pátek 25. srpna. Dalších šest projekcí plánuje v kamenném kině. Na první páteční promítání je většina vstupenek už prodána nebo rezervována. V rámci běžných sedaček zbývá přibližně 30 posledních míst ze 110. V srpnu pak plánuje provozovatel ještě další tři projekce, v první půli září další dvě.

Plno je i na zámku

Mimořádný zájem o čtvrteční premiéru je také v Zámeckém biografu v Poděbradech. Provozovatel naplánoval na čtvrtek dokonce dvě projekce. Ta první od 19 hodin je už beznadějně vyprodaná, na druhou od 21.15 zbývalo v pondělí po třetí odpoledne 15 lístků převážně do prvních dvou řad. V případě Zámeckého biografu však vyprodaný sál zas takovým překvapením není. Jedná se o spíše komorní kino s kapacitou 67 míst.

Distributor láká

Netrpělivost podporuje svými prohlášeními i distributor filmu, který mluví o revolučním projektu. „Česká kinematografie dosud nic podobného nezažila. Žádný tuzemský film v historii nezaznamenal tak vysoká čísla v předprodejích vstupenek a v počtu nasazených sálů v kinech. Čísla jsou rekordní, a už nyní je jasné, že půjde o filmovou událost, jakou naše republika ještě nezažila. Tajemství kolem celého projektu budí nevídanou pozornost. Každý to chce vidět, a každý chce být u toho první,“ uvedl v rámci upoutávky na film Martin Palán, majitel distribuční společnosti Bontonfilm.

Sám Kazma v rozhlasovém podcastu Čestmíra Strakatého uvedl, že návštěvníci kin se ve čtvrtek nemusí obávat žádného podfuku. „Můžu všechny ubezpečit, že 17. srpna v kinech uvidí opravdový, plnohodnotný, stominutový film,“ konstatoval Kazma. Kazma je internetový fenomén, jehož videa mají miliony zhlédnutí a vyvolávají kontroverze. Na projektu, který má odstartovat čtvrteční premiérou, pracoval údajně čtyři roky.