Co podnik nabízí nyní a jaké plány má jeho provozovatelka do budoucna? A kdo vůbec je a jak se k nápadu na moderní trendy podnik propracovala? Na to všechno jsme se zeptali Daniely Hlaváčové. Pokud zní regionálním sportovním fandům jméno podnikatelky povědomě, pak se nemýlí. Stále se jedná také o úspěšnou basketbalistku s extraligovými zkušenostmi.

Rodinná pekárna Štrúdelník

Zárodek nové nymburské kavárny bychom našli v Kolíně. V tomto městě si totiž maminka Daniely v roce 2009 založila a otevřela vlastní pekárnu s voňavým názvem Štrúdelník. „Začalo to štrúdly z různých druhů těst, pokračovalo plněnými rohlíčky, přidaly se i svatební koláčky s dalšími výrobky. Veškerá těsta a náplně si mamka vyrábí sama. V Kolíně měla i kamennou prodejnu,“ vypraví Daniela při našem posezení v jejím novém nymburském podniku.

Provozovatelka podniku Další Místo Daniela Hlaváčová.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Po několika letech fungování, kdy mamince s pekárnou pomáhali rodinní příslušníci, se provoz utlumil a vyrábělo se pouze na zakázku a zhruba před dvěma lety se nakonec rozhodla úplně zavřít. „Ale to mi bylo strašně líto, protože lidé v Kolíně a okolí to měli rádi a byli na to zvyklí. Takže mým prvním cílem bylo obnovit chod naší rodinné pekárny. Našla jsem si v Nymburce prostor, kde jsem otevřela svojí výrobnu, která je tady za námi kousek dál v pasáži,“ ukazuje kamsi dozadu Daniela. Prodej probíhal na trzích, kam se jezdilo s dřevěným stánkem. Po čase se Daniele podařilo pořídit pojízdnou prodejnu a rozšířit tým. Mezitím začala maminka opět péct a dále peče s láskou její výrobky v Býchorech u Kolína. „Můj cíl byl výrobnu rozšířit a časem si otevřít něco svého. Ale především udržet rodinnou pekárnu,“ zdůrazňuje majitelka podniku.

Jak vzniklo Další Místo?

V nymburské výrobně se začal rozšiřovat sortiment o modernější výrobky, například o banana bread, skořicové šneky či brownies. Všechno směřovalo k tomu, aby si aktivní mladá dáma mohla otevřít svůj podnik. „Miluji návštěvy jiných kaváren či bister, kde si dám ráda něco dobrého. Chodím tam odpočívat, scházet se s přáteli, pracovat a inspirovat se. Je to takový můj koníček. Tím vznikl i můj sen otevřít takové místo,“ Zdroj: Jan Lakomývysvětluje svoje pohnutky Daniela. Jelikož majitelka pochází z Kolína, bylo přirozené, že místo pro svůj nový podnik hledala nejprve tam. Původně se mělo jednat o výrazně menší podnik, než znají návštěvníci Dalšího Místa v Nymburce. Loni v létě se však objevila možnost pronajmout si právě prostory dnešní kavárny a bistra. „I vzhledem k tomu, že vedle máme výrobnu a s paní majitelkou jsme se domluvili na dobrých podmínkách, loni v září jsem se rozhodla do toho jít,“ popisuje zrod kavárny Daniela. Do fyzického zprovoznění však bylo ještě daleko.

Kavárna z prodejny bot

Zhruba do prosince ladili designové návrhy a věci kolem úřadů. Pak začala celá rekonstrukce prostor. Změnit původní prodejnu bot na kavárnu s bistrem není jednoduchá věc. „Předělávala se podlaha, příčky a spousta dalších věcí. Celkem rekonstrukce do stávající podoby stála přes dva miliony korun,“ konstatuje provozovatelka. Další místo není úplně typický název pro kavárnu a bistro, nicméně zapadá do trendy pojmenovávání podobných nových provozoven.

„Hodně jsem o tom přemýšlela. Nechtěla jsem, aby se to jmenovalo Štrúdelník, protože jsem plánovala, že to bude částečně i bistro, ale budeme tu nabízet i cukrářské výrobky. Přehrávala jsem si v hlavě, jak jsem si ten svůj sen vlastně definovala. A věděla jsem, že chci vytvořit svoje další místo, kam budou lidé chodit stejně rádi, jako já chodím do jiných míst – kaváren. No a tak to vzniklo,“ usmívá se Daniela. Jak vlastně Další Místo pojmenovat a zařadit? „Kavárna, bistro a pekárna,“ má jasno majitelka.

Časem dojde i na kulturu

Zpět k novému podniku. V době, kdy jsme se s majitelkou Dalšího Místa bavili, podnik fungoval teprve týden. Lidé si jej našli prakticky okamžitě. Každý, kdo kráčel Palackého třídou, mohl si všimnout, že v proskleném podniku stále sedí poměrně dost zákazníků. „Je to pro mě příjemné překvapení a jsem za to moc ráda. V době budování jsem v tom neviděla tak velký projekt, jako nyní,“ připouští provozovatelka a upozorňuje: „Vidíte, že jedna stěna zůstala bílá. To zcela záměrně, na ni budeme využívat projektor. Začali jsme akcemi, které tu budou každých 14 dnů a jsou to takové networkingové snídaně“.

O zákazníky není nouze…Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V zásadě se jedná o setkání podnikatelů, kteří si na místě předávají své zkušenosti. Do budoucna jsou v plánu i kulturní akce pro veřejnost. Počínaje výstavami obrazů, přes komornější koncerty. „Už se mi například ozvala známá, která má květinářství, jestli by tu mohla pořádat takové malé workshopy s vázáním kytic a věnců. Samozřejmě i s tím počítám. To je ale budoucnost. Teď je důležité se tu sehrát a nabízet zákazníkům co nejlepší servis,“ říká Daniela Hlaváčová.

Láska k basketbalu

Jak už bylo na začátku zmíněno, nejen kavárna s bistrem a pekárnou naplňují život Daniely Hlaváčové. Na vysoké úrovni se stále věnuje také basketbalu. V patnácti letech se přestěhovala z Kolína do Hradce Králové, kde hrála extraligu. Na rok se objevila i v nymburském týmu, v němž hrála ženskou basketbalovou ligu. „Aktuálně hraji v Pečkách první basketbalovou ligu. Chci to pořád dělat jako koníček, baví mě to,“ dodává Daniela.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýDaniela Hlaváčová chodila na základní školu v Kolíně. Ve třinácti dostala možnost jít hrát do Hradce Králové basketbalovou extraligu. Dva roky dojížděla, v patnácti se do Hradce přestěhovala. Zároveň s basketbalem studovala ve východočeské metropoli obchodní akademii, na níž úspěšně odmaturovala. Na rok se přesunula za basketbalem do Nymburka. Poté se přestěhovala do Prahy, kde současně studovala Vyšší odbornou školu projektového managmentu a souběžně začala pracovat v kavárně. Jako druhou práci, v níž chtěla nasbírat další zkušenosti, si našla zaměstnání v jednom coworkingovém centru a byznys clubu Opero, kde zajišťovala s klienty různé akce. V roce 2021 se přesunula do Nymburka, kde žije dosud. „Mám k Nymburku vztah od dětství, jelikož tu mám dědu, za kterým jsem odmalička jezdila, chodili jsme často na Rému hrát tenis a ping pong. Mám Nymburk opravdu ráda a líbí se mi tady.“