O kauze rodiny Jechových, s nimiž si láme hlavu řada organizací i vedení města, jsme informovali v článku na začátku prosince. V něm názory členů problematické rodiny nezazněly. Rozhodli jsme se proto dát příležitost vyjádření i synovi, který nám svůj pohled na některé kauzy popsal ve zmíněném dopise.

V první polovině loňského roku a přes letní prázdniny stál karavan rodiny Jechových u cesty v severní průmyslové zóně. Na tomto místě však mělo dojít ke konfliktu se zaměstnankyněmi firmy, které kolem karavanu chodily do práce. Podle Jechy za celý problém může jedna žena a její dcera. Žena údajně na jeho uvázaného psa štěkala s tím, že ho tak podle jejího vysvětlení „zdravila“. Podle svých slov ji požádal, aby jeho psa „nezdravila“ a považoval celou situaci za vyřešenou. Po pár dnech prý šla kolem karavanu dcera oné ženy. „Začala na mě pokřikovat, že jsem úchyl a magor. Zeptal jsem se jí, zda je psychicky v pořádku její matka, když mi štěká na psa. Na to mě dcera osočila, že její matku urážím. Začala naší rodinu obviňovat, že je všechny ohrožujeme a vyhrožovala, že nás i s karavanem z tohoto místa vyštípe,“ píše Vojtěch Jecha.

Jak známo, vedení města pak nechalo karavan přemístit do drahelických doků, kde ovšem během několika dnů byla situace ještě vyhrocenější. Jecha v dopise popisuje situaci, kdy vyzýval muže pálícího nedaleko „velký oheň“, aby oheň uhasil kvůli nebezpečí jeho rozšíření. Načež údajně samotný muž začal být agresivní a Jechovi nadávat.

Psa se kvůli ubytování nevzdá

V další části dopisu se vyjadřuje k tomu, že jeho rodina odmítá náhradní přístřeší na ubytovnách. Jak rodině nabízelo vedení města a další organizace. „Rád bych upřesnil, že důvodem odmítnutého ubytování na některé z ubytoven je, že na ubytovně nechtějí psy a já se svého psa kvůli ubytovně nevzdám, je to člen rodiny,“ píše Jecha.

V závěrečné části se pak vyjadřuje k incidentu s lodníkem. Agresorem byl podle jeho slov lodník. „Vystupoval jsem pomaleji, proto mi lodník řekl pohni ty s..či. Mě to urazilo, a proto jsem mu odvětil ču..ku starej. On mě napadl a já se jen bránil,“ píše svůj pohled na věc Jecha. Za to a také kvůli údajné křivé výpovědi chce dostat lodníka k soudu. Připravil jej prý o 50 dnů života. „Zkuste se do mě vcítit, jaké to je, když vás někdo napadne, vy se bráníte a skončíte ve vazbě. Nejsem tedy jen vaše oběť, ale i oběť justice,“ píše mladík z vazební věznice. Nutno však dodat, že prvotní šetření police vidí situaci úplně jinak a za agresora označilo právě Jechu. To potvrdil i soudce, který kvůli incidentu akceptoval návrh na vzetí mladíka do vazby.

Jecha by se prý rád také vyjádřil k dalším případům a okolnostem, kvůli kterým přišli o byt. K tomu však podle svých slov potřebuje souhlas matky.