Program pokračuje i v letošním roce. Město navíc navyšuje pro žadatele příspěvek o 200 korun.

Zatímco loni dostal majitel kočky po její kastraci příspěvek 600 korun a v případě kocoura 400 korun, letos v obou případech získá o 200 korun víc. Tedy město přispěje na kastraci kočky částkou 800 korun, v případě kocoura 600 korun.

Žadatel musí mít trvalé bydliště v Nymburce, doložit originální doklad o uhrazení platby za provedený veterinární zákrok a žádost podat do tří měsíců od provedení kastrace či sterilizace. „Žadatel může za kalendářní rok žádat o peněžitý dar až na pět koček. Pravidla pro poskytování finančních darů na kastraci koček a formulář žádosti naleznou zájemci na webu města pod záložkou Dotace a granty/ Program podpory kastrace koček,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Na kastrace koček město přispívá místním od roku 2021. „O dva roky dříve jsme zahájili tradici vánočních sbírek pro kočičí obyvatele nedalekého depozita Catky. Letos se nám pod stromečkem ve foyer radnice sešlo rekordní množství dárků a poděkování patří všem, kdo na naši výzvu reagovali a do sbírky se zapojili. Je však třeba také předcházet tomu, aby se kočičí útulky opakovaně plnily spoustou bezprizorních koťat, která se často nalézají ve velmi neutěšeném stavu. A tady je jedinou cestou k zastavení dalšího nekontrolovaného množení koček jejich kastrace,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Jak ukazují čísla za loňský rok, podpora kastrace koček se těší u místních velkému zájmu. Tuto možnost využilo v roce 2023 celkem 62 žadatelů, kteří si rozdělili přes 45 tisíc korun. „Aby město pomohlo lidem, kteří nejsou k osudům koček lhostejní, rozhodlo se finanční dar za kastraci navýšit,“ doplnila místostarostka. Ceny za kastraci koček se u různých veterinářů liší. Například v ordinaci Jany Knytlové na Boleslavské třídě zaplatí majitelé kočky od ledna 1 300 korun, v případě kocoura 750 korun. Na Veterinární klinice Socrates u sídliště majitelé koček za kastraci a s tím spojená další vyšetření a péči zaplatí i dvojnásobek.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýPodobný program funguje také v sousedních Poděbradech. V lázeňském městě nabízejí příspěvek už od roku 2020. Každý občan s trvalým bydlištěm v Poděbradech může získat 800 korun na kastraci vlastní kočky. Příspěvek má podobu finančního daru. Požádat o něj můžete kdykoliv během roku, a to do 3 měsíců od provedení veterinárního zákroku. Vyplněnou žádost spolu s originálem dokladu o uhrazení platby za provedenou kastraci přinese do podatelny radnice na Jiřího náměstí nebo pošle poštou. Finanční příspěvek se poskytuje na kastrace samic i samců kočky domácí. Během jednoho roku může jeden žadatel získat příspěvek na kastraci maximálně pěti koček.