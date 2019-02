Žehuň - Ve středu krátce před polednem se první ryby z největšího středočeského rybníku v Žehuni dostaly do kádí na speciálně upravených náklaďácích.

Tuny ryb se objeví v předvánočním prodeji. V žehuňských sítích uvízli ne-jen tradiční kapři, ale také cej-ni, tolstolobici i třeba dravé štiky. Jaké bude množství vylovených ryb, to si Pavel Bergr, vedoucí ze střediska chlumeckých rybářů, odhadnout netroufl. „Právě jsme vytáhli první ryby. Opravdu nevím, jaký bude letošní úlovek," krčil rameny. Výlov měl jednu zajímavou novinku. Poprvé se na něm v rámci praxe podíleli žáci třetího ročníku oboru rybářství ze Střední školy zahradnické v Kopidlně. Každého asi napadne, kolik bude stát letošní vánoční kapr při nákupu pár dní před vánočními svátky. Podle rybářů z jihu Čech, kteří už mají několik rybníků vylovených, je letos průměrné množství ryb a cena by se neměla vyšplhat výše než loni. U stánku na břehu Žehuňského rybníka se během výlovu, který potrvá do pátku, běžní kapři prodávají za 75 korun za kilogram.