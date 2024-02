/FOTO, VIDEO/ Opravená kaple svatého Jana Nepomuckého bude hostit slavnostní svatební obřady. První z párů už si rezervoval termín. Historické prostory, které prošly v posledních let řadou úprav, nabízejí jedinečnou atmosféru. Tu navíc umocní speciální nasvícení originálními lustry.

Kaple svatého Jana Nepomuckého vedle divadla je dalším místem, kde se mohou konat svatební obřady. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Ještě před několika lety byla kaple vedle Hálkova divadla chátrající historickou stavbou, kterou oživovaly jen občasné kulturní akce. S každoročními investicemi města do vnitřních i vnějších úprav se z ní však stal kouzelný svatostánek s neopakovatelnou atmosférou. Proto jej také provozovatelé z Nymburského kulturního centra (NKC) aktuálně nabízejí jako místo pro konání svateb.

„Hledáte vhodné místo pro svůj velký den? Kaple sv. Jana Nepomuckého v centru Nymburka je možná právě to, co hledáte,“ představuje zajímavý prostor k pronajmutí ředitel NKC Lukáš Toman Paclt. Do nově zrekonstruovaného prostoru kaple se vejde sto sedících hostů. Cena pronájmu kaple na obřad je pět tisíc korun.

A první obřad už je na obzoru. „Ano, už máme první objednávku na svatbu na začátku léta,“ potvrdil Deníku Paclt.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický