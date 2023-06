/FOTO, VIDEO/ Článek a snímky z kopce u Lysé, kde je na sloupu instalován tajemný symbol a pod ním betonové kvádry s písmeny a znaky, vyvolaly velký rozruch a řadu reakcí. Podle spousty z nich je autor celého projektu s tajemným symbolem jasný: showman a producent Kazma. Je to skutečně tak? Chtěli jsme se zeptat přímo jeho. Během čtvrtka však byl jeho telefon buď obsazený, nebo jej nikdo nebral.

Starosta Přerova nad Labem Jiří Beneš u tajemného díla na kopci u Lysé nad Labem. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ve čtvrtek jsme informovali o zatím nevysvětlené instalaci na kopci u Lysé nad Labem. Její součástí jsou velký sloup s tajemným znakem připomínajícím kombinaci kříže a kalichu. Pod ním na louce je pak navezeno a geometricky uspořádáno 90 betonových kvádrů s písmeny a zřejmě runovými znaky. Nikdo neví, co má celá záležitost znamenat a oficiálně zatím není známý ani její autor. Případem se jako černou stavbou zabývá stavební úřad v Lysé nad Labem. Další informace z tohoto zdroje mají být známé v pondělí.

Řada čtenářů však má jasno. Za symbolem na lyském kopci, který se ovšem šíří po celé republice, je prý showman Kazma. Ten na konci loňského roku oznámil, že od svých aktivit upouští. Nová kampaň je však podle mnohých důkazem, že je zpět. „Znaku kříže s kalichem je plný internet a taky celé Česko (černé plakáty a samolepky jsou vylepovány všude různě po ČR), doporučuji jej hledat v souvislosti s Kamilem Bartoškem neboli Kazmou. Odhalení bude určitě jedna velká senzace. Mějte se!“ napsal čtenář s mailovou adresou nechciuvadet@seznam.cz. Podobné reakce se objevují i na sociálních sítích, kde je článek sdílen. „To bude zase nějaká Kazmovina,“ je si jist jeden z diskutujících.

Sledovaný účet

Tajemné symboly stejné jako ten na kopci u Lysé doslova zaplavily český internet. A nejen jej. Objevují se jako billboardy podél silnic, plakáty na veřejných vývěsních plochách, nebo jako samolepky na pouličních lampách. Stopami, které mají symbol spojovat právě s Kazmou, se zabývá autor článku na webu antiyoutuber.cz. Hlavní indicií má být účet na sítí Tiktok, který má téměř 80 tisíc sledujících a který měl v minulosti využívat právě známý showman a producent. Na tomto účtu se schraňují videa, na nichž se tajemný znak objevuje.

Objevilo se na něm také video ukazující hackerský útok z galavečeru organizace Clash of the Stars. V O2 aréně se na chvíli na velkých obrazovkách objevily zmíněné tajemné symboly. Podobná záležitost se pak opakovala také na nedávném rockovém festivalu Rock for People v Hradci Králové při vystoupení kapely Slipknot, kdy zobrazení znaku předcházelo odpočítávání.

Reklama na show?

Znak podle serveru antiyoutuber.cz je skutečně z dílny Kazmy. Použil jej ve svém posledním příspěvku na Tiktoku. Otázkou ale zůstává, zda se jej někdo nepokouší napodobit či kopírovat, a využít tak jeho jména a výtvoru. Řada okolností ale nasvědčuje tomu, že za záhadným symbolem, a zřejmě tedy i akcí u Lysé nad Labem, by mohl stát Kamil Bartošek alias Kazma. Kampaň s billboardy, instalace u Lysé a další atributy musí stát slušnou sumu. Málokdo jiný by si za tyto akce dovolil velkou sumu utratit.

Podle jedné z verzí, na níž upozorňuje zmiňovaný server, může jít o reklamu na příští Kazmovu show s názvem The Final Game. Podle další spekulace se jedná o reklamu na ohlášenou premiéru jeho filmu Onemanshow: The Movie. Ten má mít v kinech start 17. srpna.