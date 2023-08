/FOTO, VIDEO/ Dopravní omezení na kamenném mostě v Nymburce potrvá nejméně do půlky září. V rámci této doby vymění pracovníci odborné firmy plynové potrubí, které konstrukcí mostu vede.

Výkopy jsou už na obou stranách mostu. Řidiči vidí připravené trubky. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Denně mohou šoféři projíždějící v jednom pruhu vidět dělníky, jak pracují na výkopech, vyměřují místa pro vedení trubek a nové plastové trubky na plyn také připravují na uložení do země. Nejmohutnější výkopy jsou aktuálně na obou koncích mostu, tedy jak na tom zálabském, tak směrem k centru poblíž Elišky. Výměna plynového potrubí byla narychlo naplánována kvůli havárii, při níž bylo na začátku srpna objeveno několik úniků plynu.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýVzhledem k tomu, že se dlouhodobě plánovala výměna potrubí v úseku od náměstí k mostu a reálně hrozilo, že další úniky plynu a s tím spojené rozkopání mostu by se mohly v příštích měsících opakovat, přistoupila firma k celkovému řešení a kompletní výměně trubek. Nejprve tedy v mostní konstrukci, na což naváže plánovaná výměna pod silnicí od mostu na náměstí. Termínově by to mělo vypadat tak, že dopravní omezení na mostě by v ideálním případě mělo skončit v polovině září. Ovšem na to navážou další omezení na zmíněné trase mezi mostem a náměstím. To by mělo trvat přibližně do půlky října.