Ačkoliv část nákladní dopravy stáhla z centra Nymburka severovýchodní část obchvatu, stále je doprava přes hlavní tepnu města zásadním problémem. Zlepšit by to měl právě chystaný zákaz, o nějž město chce usilovat. Potvrdil to místostarosta Zdeněk Vocásek. „Až bude opravený kamenný most, chceme se zasadit o to, aby městem nemohly projíždět těžké kamiony,“ řekl místostarosta.