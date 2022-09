K ochutnávání Evropy v Lysé zazpívají i Petra Černocká a Heidi Janků

Tentokrát je všechno jinak. Festival gastrospecialit z celé Evropské unie Ochutnej Evropu, který pořádá Středočeský kraj k českému předsednictví v Radě EU a v uplynulých dnech zavítal do již pěti středočeských měst, má nyní zastávku v Lysé nad Labem – a není to jen během jednoho dne o víkendu. Nabídka se tentokrát rozprostře do tří dnů: od pátku 9. září do neděle.

Festival gastrospecialit z celé Evropské unie Ochutnej Evropu, který pořádá Středočeský kraj k českému předsednictví v Radě EU. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje