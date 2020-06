„Patří díky všem, kteří si v době zavření Zoo buď adoptovali zvířata, případně si zakoupili vstupenky na pozdější dobu, takže jsme to víceméně zvládli,“ říká s úlevou lektor zahrady. Zároveň věří, že přes léto budou návštěvníci chodit ještě více, než v dřívějších dobách, aby byl „skluz“ ze vstupného dohnán.

Zahradě také pomohlo, že neinvestovala peníze, které jí zbyly z loňského roku. I proto může pokračovat stavba lvince v nové části Zoo. „Stavba stále pokračuje, peníze jsme na to měli bokem. Je v plánu, že pavilón otevřeme 8. srpna na Den lvů. Poprvé se koplo loni v září a slíbili jsme otevření do roka, takže věříme, že to 8. srpna vyjde,“ říká Jaroslav Dufek.

Zoologická zahrada kvůli karanténě přišla o všechny jarní školní zájezdy. Což je také nemalý zásah do její ekonomiky. Lektor zahrady však doufá, že i tento výpadek se nahradí. „Chceme věřit, že děti přijedou i v září a říjnu, abychom nahradili vypadlé zájezdy z jara. Ale jak jsem říkal, přežili jsme to. Zpočátku jsme tu byli smutní sami se zvířaty. Teď už se zase všechno vrací, jak vidíte, lidé opět chodí, tak snad to bude všechno dobré,“ uzavřel Jaroslav Dufek.

