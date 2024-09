Poděbradská Jízdárna se proměnilo ve velké jezero. Část koní museli odvézt do bezpečí. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jedním ze zatopených míst v Poděbradech je také Jízdárna na levém břehu. Ze sportoviště s překážkami pro koně se stalo jezírko. Voda teče přes zaplavenou silnici do celého areálu a hrozilo i zatopení stájí v zadní části.

Na místě proto zasahovali hasiči. „Preventivně bylo evakuováno devět koní, několik dalších jich ve stájích zůstává. Pokud se by se situace zhoršila, vyzveme jejich majitele i k jejich evakuaci,“ řekl velitel poděbradských hasičů Zdeněk Skoupý.

Ten také vysvětlil, jaká opatření hasiči na místě provedli. „Naplnili jsme a instalovali protipovodňové vaky a na další straně jsou vybudovány hráze z pytlů,“ řekl Deníku velitel poděbradských hasičů.

Ze zdejší restaurace personál čerpá spodní vodu. I přes neutěšenou situaci neztrácí dobrou náladu. „V tom jezírku je to skoro už na nahození prutů. Všimla jsem si, že už tam plavou nějaké ryby,“ řekla s úsměvem jedna z žen.

Jízdárna leží u silnice mířící od mostu přes Labe do čtvrti Polabec. Právě od Jízdárny je silnice zatopená téměř až ke vjezdu do Polabce. Místo je zapáskované a cyklisté ani chodci se pochopitelně nedostanou ani k levobřežní cyklostezce. Voda se dostala i na cestu do sousední Obory, kam je také zamezen přístup.