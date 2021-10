„Dva ostřejší původní oblouky nahradil jeden plynulý, který byl posunut dovnitř. Pokud se řidiči budou držet daných pravidel, je bezpečně průjezdná při rychlosti 80 kilometrů za hodinu,“ řekl Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic (KSÚS).

Je tedy jasné, že část silnice úplně zmizela a musela ji nahradit nová vozovka. „Celkem se jedná o úsek zhruba 400 metrů, z něhož asi 260 metrů je zcela nová silnice,“ doplnil ředitel KSÚS.

Opravu zaplatila Evropská unie

Opravy probíhaly od 8. června. Drobnou komplikací byla přeložka vodovodu, ale vybraná firma zajistila opravy na čas podle plánu. Celá akce vyšla na necelých 13 milionů korun a kompletně ji zaplatila dotace z Evropské unie.

V tuto chvíli jsou původní semafory odstraněny a silničáři pouze dodělávají nový povrch na úseku přímo u obce Jiřice. I to by však mělo skončit tento týden a průjezd úsekem mezi Jiřicemi a Benátkami nad Jizerou na pomezí Nymburska a Boleslavska by tak měl být už bez problémů.

Kuriózní i tragické nehody

Především by se však měl obejít už bez nehod, kterých na tomto místě zaznamenali policisté desítky, možná stovky. A to řadu z nich šoféři ani nehlásili. Zatáčka získala takovou proslulost, že na sociální síti má svoji vlastní stránku. Místní se pak netají tím, že do polí k zatáčce chodili často sbírat náhradní díly do aut nebo prostě jen železný šrot. Mimochodem, před letošní opravou nasbírali pracovníci firmy ještě valník dalších náhradních dílů, které byly po nehodách roztroušeny kolem.

Na místě se bouralo především za mokra, tedy po dešti a sněžení. Řada nehod se obešla bez zranění, když auta vylétla do pole. Evidovány jsou bohužel ale také tragické nehody, které pamatuje místostarosta Jiřic Miloš Dvořák. „Jednou tudy například projížděla mladá maminka s dítětem a nehodu nepřežila. Jejich auto smetl nepozorný řidič dodávky,“ zmínil Dvořák.

Při další tragické nehodě v zatáčce zahynul chodec, jiřický obyvatel, který se vracel pěšky z Benátek nad Jizerou. Nedošel, v zatáčce jej srazilo auto. „Také si pamatuji nejdražší nehodu, kdy se v zatáčce převrátil tahač naložený novými automobily. Škoda za několik milionů, ale byly to jen plechy a nikomu se nic nestalo,“ zmínil jednu z kurióznějších nehod Miloš Dvořák.

Vypovídající byla situace, kdy se po jedné tragické nehodě v zatáčce objevil křížek jako památka na zemřelého. Za pár dní zmizel, zničilo jej další auto letící do pole.