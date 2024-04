Video: Jak to vypadá v jiřické věznici? Podívejte se, jak tráví vězni volný čas

Málokdo by si přál na vlastní kůži poznat, jak to chodí ve věznici. Deník díky spolupráci s Vězeňskou službou nabízí čtenářům jedinečný pohled za zdi jiřické věznice. Ve videu se zájemci dozví, jak to vypadá v celách odsouzených, ve společných prostorách, ale i to, jaké mají podmínky při výkonu své profese pracovníci Vězeňské služby.