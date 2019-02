Nymburk - Rozhovor s ředitelem nymburského gymnázia, který čtyři roky zastával post radního, nyní rezignoval na zastupitele.

Jiří Kuhn, ředitel nymburského gymnázia. | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

Na post zastupitele města Nymburk rezignovat ředitel nymburského Gymnázia Bohumila Hrabala Jiří Kuhn. Poslední čtyři roky zastával pozici radního a na další volební období do komunální politiky vlastním rozhodnutím nezasáhne. Nejen o důvodech složení mandátu, ale o celé politické situaci v Nymburce jsme s Jiřím Kuhnem pořídili následující rozhovor.

Jaké byly důvody složení mandátu?

Moje rozhodnutí vyvolaly krom jiného i komentáře k výsledkům voleb v Nymburském deníku od pánů Fojtíka a Vocáska. Zdeněk Vocásek tam říká, že se navazuje na dobrou tradici spolupráce ČSSD a ODS. V tu chvíli jsem si vzpomněl na situaci po volbách v roce 2006, kdy vyhrála ODS a my jsme se s panem Kutíkem dohadovali o koalici pravicových stran. Jako nezávislí jsme byli na kandidátce sdružení KDU-ČSL a Nezávislých kandidátů s Pavlem Fojtíkem. Tehdy nám připadlo logické, že na radnici budou vládnout podobně pravicově smýšlející strany, jenže z ničeho nic přišla dohoda mezi ODS a ČSSD a nás ostatní postavili mimo hru.

V tom vidíte paralelu s letošní situací?

Uvědomil jsem si, že v Nymburce jsou volby pojímány jinak, než si občan myslí. Jako zásadní moment vidím to, že ta sestava na radnici se v podstatě nemění, což neodpovídá výsledku voleb. Dnešní koalici vnímám jako velmi problematickou. Pokles počtu mandátů, které dlouhodobě zaznamenává ODS chápu, jako že ta strana něco nedělá dobře a volič jí to dává na vědomí. No a že se obrátí s prosbou o podporu směrem ke komunistům je krok naprosto mimo moje chápání.

Kritizujete tedy „supervizora" Zdeňka Vocáska?

Už ten termín je minimálně pochybný. Znám jej z pedagogického prostředí, ale na radnici přesně nevím, co bude dělat. Ale Zdeněk Vocásek udělal za čtyři roky velký kus práce. V sebevzdělání na sobě neuvěřitelně zapracoval a dobře pochopil, jak fungují městské finance a investice. Práce je za ním vidět. Ale ono není s kým srovnávat, protože jeho předchůdce pan Jeník tam na stejné pozici nedělal nic.

Přesto byste ale na jeho místě viděl radši někoho jiného…

Nedovedu si představit ze zvolených zastupitelů nikoho kompetentnějšího na pozici místostarosty s odbory, které měl dosud v kompetenci Zdeněk Vocásek než Jana Rittera. Navíc je to člověk, který je ostřílený z komisí, což se konec konců týká více lidí z kandidátky Nymburských demokratů. Ti lidé se dlouhodobě zajímají o Nymburk, pracují v komisích, přestože ta práce je nevděčná a rada pak jejich doporučení často nebrala vůbec v potaz. Zdá se mi, že se plýtvá potenciálem lidí, kteří chtějí v Nymburce něco dělat.

Jak vnímáte Změnu pro Nymburk?

Když jsem viděl kandidátku Změny pro Nymburk a viděl jejich program a předvolební spoty, bral jsem je jako skupinu odborně zdatných lidí, kteří jsou připravení a schopní v Nymburce skutečně něco změnit. Myslím, že i oni s tím do toho s Pavlem Fojtíkem šli. Kandidátka Změny pro Nymburk byla z mého pohledu nejsilnější. Ale uskupení, které se jmenuje Změna a dopředu hlásí, jak všechno chce dělat jinak a nakonec nevygeneruje nic? Ve chvíli, kdy ulovili voliče s vírou, že se budou dít změny a nakonec sestava na radnici je úplně stejná jako před volbami? Vnímám to jako podfuk na voliče.

Jak se díváte na složení rady?

Nevím, jak budou fungovat v radě dva ředitelé městských příspěvkových organizací. Pro mě je to něco neetického a vzbuzuje to nedůvěru vůči takové radě. V rozhodovacích pozicích ve vedení města by neměli z principu být lidé, kteří budou v mnoha případech rozhodovat sami o sobě.

Argument v podobě zachování přílivu peněz do Nymburka neberete?

Před čtyřmi lety jsem cítil, že kdybych se natvrdo natlačil na pozici starosty, byl by příliv investic do města ohrožen. Tím, že se stal starostou Miloš Petera se skutečně podařilo do města dostat dost peněz. Ve chvíli, kdy tu existuje propojení obec – kraj, bylo by škoda ho přestřihávat. Při komunikaci s krajem, hledání řešení jakéhokoliv problému přesahujícího hranice města je vždycky lepší, když je druhá strana v pozici přítele než odpůrce.

Na starostu se ihned po volbách pasoval Pavel Fojtík?

Pana Fojtíka pokládáme za nekompetentního na místo zástupce, natož starosty. Mé rozčarování z toho, jak poslední čtyři roky na radnici fungoval je dost veliké.

Myslíte si, že je nezpůsobilý pro funkci místostarosty?

Nikoliv odborně, to je rozhodně člověk na svém místě, ale lidsky. My jsme se rozešli ve zlém. Dohody byly složité, v průběhu volebního období šel bohužel úplně jiným směrem, než TOP 09, která jej na radnici dostala.

Ale v radě spolupráce fungovala, ne?

V prvních dvou letech zcela jistě ano. Z politického hlediska prosadili nezávislí s TOP09 neuvěřitelně příznivé složení rady. Protože my jsme měli 4 lidi v sedmičlenné sestavě a mohli jsme spoustu věcí udělat či pohlídat. Pak ale Pavel Fojtík přešel na druhou stranu…

Jak tedy mělo podle vás dopadnout rozložení sil na radnici?

Podle mého názoru to byl jeden z návrhů, který dal Jan Ritter v rámci vyjednávání a směřoval na spojení Změny pro Nymburk s ČSSD a Nymburskými demokraty. To by bohatě stačilo na to, abychom mohli skutečně pracovat pro Nymburk a i nadále měli návaznost na kraj a další zdroje.

Co teď budete dělat?

..smích… Práce mám dost. Jako ředitel gymnázia mám pořád co dělat, spolupracuji též na pár důležitých projektech s MŠMT. No a uvidíme za čtyři roky.