Zemřel herec Jiří Hlávka. Výrazná tvář libických ochotníků, ale i malíř a básník

/FOTO/ Ve středu 28. února zemřel Jiří Hlávka. Informoval o tom Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou, jehož byl charismatický muž neodmyslitelnou součástí. Jako herec, autor divadelních her i režisér. Za měsíc by se dožil osmdesáti let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Hlávka, který se svým monodramatem představil na příklad i na vyhlášeném festivalu Jiráskův Hronov. | Foto: Milan Čejka