Místo poškozené jezové lávky u poděbradské hydroelektrárny má stát její replika

/FOTO, VIDEO/ Místo současné jezové lávky u hydroelektrárny by brzy mohla vyrůst její replika. Plánuje to Povodí Labe, které jedná o možném nahrazení technické stavby s památkáři. Stávající lávka je ve špatném technickém stavu a dílčí opravy by nebyly efektivním řešením.

Místo poškozené jezové lávky u poděbradské hydroelektrárny má stát její replika. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Zatím o nahrazení lávky její replikou probíhají jednání se zástupci Národní památkové péče. Kdy by mohlo být známé definitivní řešení, případně se začít se stavebnímu pracemi, se v tuto chvíli nedá říci,“ řekla Deníku Hana Bendová, mluvčí Povodí Labe. Projekt by podle stávajících předpokladů měl stát přibližně 190 milionů korun. Opravy nestačí O nutném zásahu ze strany Povodí Labe vzhledem k neutěšenému stavu jezové lávky se mluví už několik let. Město chtělo jednáním s Povodím Labe dosáhnout toho, aby se případné opravy uskutečnily souběžně s opravou lávky přes zdymadlo, která začala na začátku prázdnin a má trvat až do příštího léta. Jenže to se nepodařilo. „Chceme prodloužit životnost a bezpečný provoz na lávce o několik desetiletí. Dílčí opravy bohužel nejsou řešením," vysvětlila Hana Bendová. Hydroelektrárna Poděbrady je od roku 2017 národní kulturní památkou: Zdroj: Youtube Proto se zvažuje technicky i finančně náročná varianta nahrazení jezové lávky její replikou. Vzhledem k tomu, že je celá hydroelektrárna od roku 2017 národní kulturní památkou, musí posuzovat jakýkoliv zásah a úpravy také památkáři. A právě s nimi vede Povodí Labe komplikovaná jednání. „Kdy přesně a jak skončí, nelze v tuto chvíli předvídat. Společně hledáme vhodné řešení situace. Zároveň byly části lávky zaměřeny takzvaným 3D skenem pro potřeby přesné repliky mostu," doplnila mluvčí. Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýLávka, která vede nad jezem a kolem vodní elektrárny, je v provozu přes sto let. O vybudování staveb, z nichž nejvýznamnější jsou jez, plavební komora a malá vodní elektrárna, bylo rozhodnuto v roce 1900 v souvislosti s celkovou regulací Labe. Lávka byla vybudovaná v letech 1915 až 1916. Poděbradská vodní elektrárna patří k nejstarším stavbám svého druhu na Labi.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu