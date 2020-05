Nejdražší investicí jsou rozvody vody a kanalizace. V dubnu došlo k napojení na oba příslušné řady. „To byl skutečně hlavní projekt, rozvody vody na Jezeře opravdu chyběly,“ potvrdil jednatel Technických služeb Michal Pavlas. Právě Technické služby mají zázemí areálu Jezera na starosti. Kanalizační přípojka vede jednak k toaletám u hlavního vchodu, ale také do kuchyňky a k toaletám v kempu. „Původně jsme měli od pondělí otevřít pouze kemp, nakonec bylo povoleno otevřít i areál pro koupání. Uvidíme, jak to bude vypadat s počty návštěvníků a čekáme také na upřesnění hygienických opatření, která bude nutné v areálu dodržovat,“ konstatoval Michal Pavlas.

Návštěvníky samozřejmě zajímá cena vstupného. Ta se podle jednatele Technických služeb oproti loňsku měnit nebude. Tedy denní vstupné pro dospělého činí 50 korun, pro důchodce nad 65 let a děti je to 30 korun. V nabídce zůstává i speciální rodinná vstupenka, která je určena pro rodiče s maximálně třemi dětmi do 15 let. Za ni zaplatí 120 korun. Držitelé průkazu ZTP i s doprovodem mají vstup zdarma.

Návštěvníci se také mohou těšit na nové sprchy. „Odstranili jsme staré sprchy a vyměnili je za nové,“ uvedl Michal Pavlas. Nové úpravy se dočkala také zeleň. Pokáceno bylo 30 topolů a vrb, bezpečnostním nebo výchovným řezem prošlo 84 stromů, zasadit se podařilo 5 platanů, 4 javory a 2 březovce. Úprava zeleně včetně zajištění tříleté péče vyšla na více než 500 tisíc korun.

Dalších 170 tisíc korun stála rekultivace travnaté plochy včetně vysázení nových trávníků. I letos na jaře se do areálu podobně jako v předchozích letech dostala divoká prasata, která část Jezera nenapravitelně rozryla. To by se už v příštích letech nemělo opakovat. Aktuálně dochází k opravě pletivového plotu od severní pokladny směrem k nudistické pláži. Dva metry vysoký plot doplní 20 centimetrů vysoké podhrabové desky. Celkem má oprava vyjít na 193 tisíc korun.

Jezero bude opět na noc uzamčené, pokladny se budou otevírat pochopitelně také v závislosti na počasí. Loni se na Jezero přes letní měsíce vypravilo 40 tisíc lidí.