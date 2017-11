Jehličnany na náměstí šly k zemi. Nahradí je javory

Nymburk /FOTOGALERIE, VIDEO, VIZUALIZACE/ – Zvuky motorových pil a praskání kmenů a větví probudily do nového týdne obyvatele centra Nymburka. Na náměstí Přemyslovců dochází k jeho zásadní vizuální proměně. Jehličnaté stromy a keře před bývalým obchodním domem Cíl byly odstraněny. Hned v úterý je nahradí nové, tentokrát listnaté stromy. Kolem nich by na jaře měly být umístěny nové lavičky. Trochu jinam se do prostoru pravděpodobně posune také turisty vyhledávaná lavička s Bohumilem Hrabalem a jeho kočičkou.

Celý projekt výměny stromů prodiskutovalo vedení města s památkáři. Připomeňme, že jehličnany stály na místě ještě od dob socialismu. Podle pamětníků byly vysazeny pravděpodobně v 80. letech minulého století. „Stromy byly přerostlé a tvořily i vizuální bariéru pro některé domy. Okamžitě se vysadí stromy nové,“ řekl místostarosta Jan Ritter. Podle jeho slov byly jehličnany rostoucí na náměstí poplatné době, kdy byly vysazeny. „Tehdy bylo poměrně módní sázet tyto typy stromů do center měst. Dnes už je obecný úzus, který říká, že tyto stromy do center nepatří, vyskytují se jen výjimečně.“

Záměrem radnice je tedy náměstí upravit k lepšímu. Památkáři podle Ritterových slov tuto iniciativu ocenili. „Vedli jsme diskusi o tom, jakými stromy je nahradit. Do každého záhonu přijde jeden soliterní vzrostlý listnatý strom. My jsme navrhovali platan, který je v parcích města nebo na Ostrově využit, nicméně památkáři na to mají trochu konzervativnější pohled a navrhovali lípy. Nakonec jsme došli ke kompromisu a hned v úterý budou na náměstí vysázeny javory,“ konstatoval místostarosta.

Podle našich informací by se v centru města měl objevit javor mléč. Jeho výsadbová výška bude kolem pěti metrů. V našich podnebných podmínkách by mohl dorůst za 90 let výšky 15 až 18 metrů. Tento typ stromu se dožívá 300 až 400 let. Mělo by tedy jít o historický milník ve změně podoby náměstí, která přečká řadu generací.

Výměna stromů však není jedinou změnou v záhonech před bývalým obchodním domem. „V každém záhonu budou trvalkové výsadby s dosadbou cibulovin, například narcisy, tulipány, sněženky, krokusy, kakosty, denivky, bohyšky, kontryhel, či bergénie. Tak, aby se co nejvíce prodloužila doba kvetení v průběhu roku a celý prostor dostal na atraktivitě,“ řekl mluvčí radnice Petr Černohous.

Místo by mělo sloužit v budoucnu i k příjemnému relaxování návštěvníků centra města. „Vysazené javory by později měly být doplněné lavičkami kolem nich. Měla by vzniknout stíněná místa vhodná k posezení,“ doplnil Ritter. Vedení města ještě s architektem řeší podobu chystaných laviček. Nicméně zřejmě půjde o stejný typ, jaké už jsou na náměstí použity v jiných částech.

Posune se zřejmě také turisty i místními vyhledávaná lavička s Bohumilem Hrabalem a jeho kočkou. Ta by měla být geometricky navázána právě na nová posezení. To by však mělo být doladěno až na jaře s umístěním nových laviček pod javory.

Obyvatelé Nymburka a kolemjdoucí jsou z dění na náměstí zatím překvapeni. „Uvidíme, až tu budou ty nové stromy. Jsem na to moc zvědavá,“ krčila rameny jedna z kolemjdoucích.

Takto by severní část náměstí mohla vypadat už třeba v příštím roce. Vizualizace: Městský úřad Nymburk

(Více vizualizací najdete ve fotogalerii u článku)

PROČ SE MĚNÍ NÁMĚSTÍ

Přestárlé a nehodící se stromy na severní straně náměstí budou nahrazeny novou zelení. Tato zeleň se často jevila jako zanedbaná a značně ubírala na atraktivitě území, nelákala k zastavení, posezení ani odpočinku. „Nevzhledné jehličnany s podsadbou z plazivých jalovců a brslenů, jsou ve spolupráci s Technickými službami Nymburk, nahrazovány stromy s podsadbou z trvalek a cibulovin. Do každého ze tří záhonů je navržen jeden listnatý strom, javor mléč, s vysoko nasazenou korunou, což umožní lidem průhledy náměstím a zatraktivní celý prostor,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Velikost sázené sazenice je okolo 4 až 5 metrů a v těchto podmínkách může být finální výška stromu za 90 let asi 15 až 18 metrů. V každém záhonu budou trvalkové výsadby s dosadbou cibulovin (narcisy, tulipány, sněženky, krokusy, kakosty, denivky, bohyšky, kontryhel, bergénie atd.), tak aby se co nejvíce prodloužila doba kvetení v průběhu roku a celý prostor dostal na atraktivitě. U každého záhonu budou po obou stranách lavičky sloužící k odpočinku a posezení ve stínu stromů.