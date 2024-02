Plavecký bazén TJ Lokomotiva (Boleslavská třída)

plavání pro veřejnost (kromě ranního plavání)



úterý 13. února 13.00 – 14.30, 19.30 – 21.00

sobota 17. února 15.00 – 19.00

neděle 18 února 8.00 – 10.00, 15.00 – 17.00

Za kolik: 100 korun za hodinu/dospělý, 70 korun/dítě do 10 let

Městská knihovna Nymburk (Palackého třída)

valentýnské tvoření, dárky z lásky (v době otevírací doby dětského oddělení)

pondělí 12. února 8.00 – 18.00

úterý 13. února 12.00 – 17.00

Za kolik: neuvedeno

AquaBella Baby Club (dům Kolonáda, Hellichova ulice)

volné plavání

středa 13. února 13.00 – 14.00 (nutná rezervace předem)

Za kolik: 200 korun/dospělý, 150 korun/dítě

Polabské muzeum (ulice Na Dláždění)

výstava Z historie domácích strojků

od úterý do neděle 9.00 – 17.00

Za kolik: 70 korun/dospělý, 35 korun/dítě do 25 let, student, senior, předškoláci zdarma

Museum of Bricks, Jiřího náměstí

výstava, přes tři tisíce exponátů složených ze stavebnice Lego

pondělí – čtvrtek 9.00 – 17.00

pátek 9.00 – 18.00

sobota a neděle 9.00 – 19.00

Za kolik: 270 korun/dospělý, 140/dítě do 120 cm, 180 korun/dítě do 18 let, 160 korun/senior