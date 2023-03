/FOTO, VIDEO/ Vzrušenou debatu před několika týdny vyvolalo zamítnutí návrhu na zřízení nové železniční zastávky u nymburského sídliště Jankovice. Centrální dopravní bod pro místní nakonec vznikne v nedalekém Kamenném Zboží. Nové zastávky se však ještě letos dočkají i Jankovičtí. Nepůjde však o železniční zastávku, ale o autobusovou.

Nové zastávky se letos dočkají i Jankovičtí. Nepůjde o železniční zastávku, ale o autobusovou. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Ta bude vybudována u křížení ulic Topolová a Růžová. Stane se tak v rámci čtvrté etapy revitalizace sídliště, která začíná v těchto dnech a bude rozložena prakticky do zbytku roku. S vybudováním autobusové zastávky se počítá během léta.

Opravou projdou dvě tepny

Letošní čtvrtá etapa zásadní rekonstrukce jankovického sídliště zahrnuje jednu z tepen sídliště, ulici Topolovou. Ještě před ní projde proměnou zbytek Sadové ulice. Konkrétně ta část nejblíže Zbožské ulici a protějšímu drahelickému sídlišti. Úpravy se dotknou také části Šeříkové ulice, v níž sídlí například prodejna hraček či restaurace Adéla. Podobně jako u předchozích ulic je cílem revitalizace obnovit zeleň a zároveň navýšit počet parkovacích míst.

Stavební práce na sídlišti se pomalu rozjíždějí. „Na začátku března jsme předali staveniště vysoutěžené stavební firmě Halko, která zahájila práce v Sadové ulici. Místní se mohou těšit na nový povrch vozovky a chodníků, nová parkovací místa a celkovou moderní úpravu ulice včetně veřejného osvětlení a doplnění zeleně,“ uvedl místostarosta Bořek Černý. V ulici vznikne více než šestnáct nových parkovacích míst. Celkem projekt zahrnuje 170 parkovacích míst.

Úpravy v hotových částech

Teprve po dokončení úprav v Sadové ulici se práce posunou do Šeříkové a části Topolové. Uzavírky budou postupné, a to vždy tak, aby se v rámci sídliště dala uzavřená část objet jinými ulicemi. Právě v letní etapě dojde i na vybudování v úvodu zmíněné autobusové zastávky na rohu Topolové a Růžové. Na podzim se pracovní ruch přesune do zbylého úseku Topolové ulice. Do konce roku by tak měla být hotová předposlední etapa celkové revitalizace. Letošní práce mají vyjít na 26,5 milionu korun.

Někteří místní upozorňují na nedostatky, které vznikly už v revitalizovaných částech sídliště. Nedávno jsme psali o dopravních značkách ve vnitroblocích, které část místních považuje za nadbytečné. Město a dopravní inspektorát s nimi však problém nemají a zřejmě tedy na místě zůstanou.

Naopak další problémy chce město řešit. Místní si údajně stěžovali na některé dopadové plochy u hracích prvků na dětských hřištích. „V těchto případech dojde k jednotlivým drobným úpravám, aby byla místa ideálně využitelná pro hraní dětí,“ konstatovala mluvčí radnice Olga Vendlová.