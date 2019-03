Jak vypadá běžný den a aktivity v MŠ Větrník?

Nymburk - Mateřskou školu Větrník navštěvují děti od 2 až do 7 let. Jsou rozděleny podle věku do 4 tříd, které jsou pojmenovány podle zvířátek Berušky, Myšky, Kočičky a Motýlci.

Když přijdou děti ráno do školky, mají nejprve čas a prostor hrát si se svými oblíbenými hračkami podle libosti. Pak se začne zpívat uklízecí písnička, kdy děti končí s volnou hrou a uklidí si hračky. Svolávací básnička shromáždí děti do komunikativního kroužku, kdy si sednou dokola vedle sebe, chytí se za ruce a řeknou si, o čem si budou povídat. Na každý týden je určeno konkrétní téma, se kterým pracují jednotlivé třídy a získávají tak stále nové informace z různých okruhů. Rovněž se učí různé písničky a básničky. Důležitý je pohyb a proto následuje rozcvička, kdy děti dělají např. sedy, lehy apod. Nejlépe se však protáhnou na zahradě, která je rozlehlá a vybavená různými průlezkami, umělým kopcem nebo pískovišti. Ven se chodí za každého počasí. Kromě běžného programu školka nabízí spoustu aktivit. Děti se mohou věnovat plaveckému výcviku, bruslení, anglickému jazyku nebo výtvarnému kroužku. Běžně podnikají výlety do přírody, navštěvují městské divadlo, knihovnu, muzeum, skanzen, solnou jeskyni nebo zoo. Spoustu radosti si užijí při oslavách adventu, Vánoc, masopustu, Velikonoc, čarodějnic i Dne dětí. Školní rok zakončují zahradní slavností s rodiči, kde pasují předškoláky na školáky a vítají nové děti.

Autor: Redakce