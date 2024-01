Nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek má víc než silné kořeny v Nymburce a okolí. Narodil se před šedesáti lety v Městci Králové a jeho rodiče až do své smrti žili v Nymburce. Mladý Ivan také s fotbalem začínal právě tam.

Ivan Hašek na oslavách 50. výročí fotbalového klubu ve Všechlapech. | Foto: se souhlasem Josefa Kubíčka

První kopačky obouval Ivan Hašek v sedmdesátých letech za klub ZOM Nymburk, dnešní AFK. Na své dětství vzpomínal v roce 2010 při rozhovoru v Českém rozhlasu. „Měl jsem krásné dětství v Nymburce. Ten je spojován se sportem už tím, že tam je asi největší sportovní centrum v naší republice. Už tehdy bylo, takže já jsem využíval i to centrum, abych se tam věnoval sportu. Nymburk pro mě je spojený s krásným dětstvím především díky rodičům, že mi nechávali plnou volnost k tomu, abych se věnoval všem sportům, které jsem měl rád,“ řekl v rozhovoru s Janem Rosákem.

Menší klub, ale měli trávu

Za žáky začal v Nymburce hrát fotbal v roce 1970, kdy mu bylo sedm let. Zavzpomínal také na to, proč se ocitl právě v tehdejší ZOMce. „To byl ten menší klub v Nymburce, Závod oborové mechanizace. Ale oproti Lokomotivě Nymburk jsme tam měli trávu, takže jsme si s kamarády ze třídy vybrali ZOM Nymburk.“ V Nymburce hrál do roku 1977, kdy jej ve čtrnácti letech objevil skaut Sparty a přijel k Haškovům domů podepsat přestupní lístky do slavného pražského klubu.

Co já tady budu dělat?

Na své první kroky ve Spartě vzpomněl před třemi lety na serveru Seznam Zprávy. „Já začínal s fotbalem v Nymburce. Byl jsem zvyklý, že jsem tam byl, řekněme, nejlepší. A v patnácti jsem se objevil ve Spartě. A když jsem ty neskutečně talentované kluky viděl kolem sebe, co všechno uměli s balonem, tak jsem si říkal: Ježíšmarjá, co já tady budu dělat? Ale kousl jsem se, šel jsem do toho, neustoupil jsem,“ popsal svůj přechod z Nymburka do Sparty.

Sigiteam na ledě. Poděbradské oslavy rozzářily sportovní hvězdy

Do míst, kde prožil sportovní dětství, se Ivan Hašek občas vrací. V červnu roku 2016 dorazil jako člen Kozlovny Ladislava Vízka na oslavu 50. narozenin klubu ve Všechlapech, které jsou hned první vsí za Nymburkem. „Pamatuji, jak jsem jako malý kluk kopal tady ve Všechlapech mistrák. Od té doby už uplynulo hodně času a jsem rád, že můžu být po takové době součástí křtu knihy o místním fotbale," řekl Hašek. Ten se totiž po exhibičním zápase, v němž vstřelil dva góly, stal kmotrem knihy o historii místního klubu.