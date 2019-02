Nymburk -Celá řada změn bude provázet nymburskou nemocnici i v letošním roce.

Bývalý Dětský pavilon poslouží interně | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

Plán zásadní rekonstrukce interny. V nejbližší době už bude vedení nemocnice také vědět, zda získá dotaci na vybudování a provoz nového rentgenu. To jsou v tuto chvíli plány a očekávání nymburské nemocnice.

Podle starosty Nymburka Miloše Petery je v tuto chvíli nejpalčivějším problémem interní oddělení, které čekají změny. „V současné době pracujeme na plánu rekonstrukce interního oddělení. Co se týká dotace na nákup, vybudování a provoz radiodiagnostického a sonografického pracoviště, mělo by být definitivně rozhodnuto do konce ledna. Paní ředitelka by chtěla oživit centrální operační sály a rozšířit nabídku ambulantních lékařů,“ vypočítal starosta Miloš Petera.

Interna se během rekonstrukce přestěhuje do bývalého dětského oddělení v areálu nemocnice, jehož pavilon je už několik let prázdný. „V první etapě musíme připravit toto oddělení na provoz interny,“ potvrdil Petera.

Rok 2011 byl pro nemocnici rokem změn. V květnu ji převzalo město. Následně Valná hromada společnosti Nemocnice Nymburk odvolala jednatele Martina Vojtíška a ředitele Luboše Zimolu a do funkce nově jmenovala Vladimíra Měrku. Ten podle starosty Petery stáhl do konce loňského roku zadluženost nemocnice o jednu třetinu. I přesto ho v křesle od ledna vystřídala bývalá ředitelka nemocnice v Kutné Hoře Alice Opočenská.