Takhle bude vypadat nové sídlo záchranky a hasičů. Stavět se začne příští rok

/FOTO/ Převážně během příštích dvou let by se mělo postavit nové společné sídlo nymburské záchranné služby a dobrovolných hasičů. Stát bude naproti Cejpovně vedle Penny marketu a k dispozici už je studie proveditelnosti. Nabízíme první vizualizaci, jak by budoucí Integrované záchranné centrum (IZC) mělo vypadat.

Vizualizace nového centra záchranky a dobrovolných hasičů v Nymburce. | Foto: se souhlasem MěÚ Nymburk

Studie IZC přinesla architektonickou podobu obou staveb. Podle místostarosty Nymburka Zdeňka Vocáska jde projekt podle plánu. Radost má i z velkého počtu přihlášených firem na zhotovení projektové dokumentace. „Na základě studie došlo ke společnému zadání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby. Do výběrového řízení na projektovou fázi se přihlásilo celkem osm uchazečů. Již je znám zhotovitel s termínem realizace do druhé poloviny května,“ uvedl Vocásek. Podle jeho dřívějších vyjádření by se ideálně mělo začít stavět v létě příštího roku. Hotovo pak má být nejpozději v roce 2026. Areál vyroste na místě bývalých skladů zeleniny Areál Integrovaného záchranného centra (IZC) vyroste v bývalých skladech zeleniny poblíž Penny marketu v Drahelicích. Pozemky patří městu. Na vybraném místě by po demolici stávajících objektů měly vzniknout dvě protilehlé haly, které budou tvořit garáže pro techniku obou záchranářských složek. V jedné třetině v přízemí a v patře obou objektů by pak vznikly prostory pro výkon služby se zázemím. Nádvoří bude společné. Celý pozemek má rozlohu přes 3400 metrů čtverečních. Vítr, požáry i velká voda. Středočeští hasiči zažili jedny z nejrušnějších Vánoc Nespornou výhodou prostoru je napojení na hlavní silnici. „Umístění IZC koresponduje s rozvojem místní části Drahelice, drahelického předměstí a Jankovic, kde se očekává nárůst obyvatelstva o zhruba čtyři tisíce lidí v následujících deseti letech, a výhledově nové přemostění Labe s navazujícím obchvatem z Drahelic na Všechlapský vrch, čímž je zohledněno strategické umístění Integrovaného záchranného centra,“ píše se v prezentaci projektu.Náklady projektu se předpokládají ve výši 50 až 60 milionů korun. Záměr počítá s tím, že 80 procent nákladů pokryjí dotace, 20 procent by šlo z rozpočtu města a kraje. Labe zatopilo zámecké nábřeží v Poděbradech, hasiči čistili nové přístaviště Záchranáři i dobrovolní hasiči nyní sídlí v prostorách, které nejsou v majetku předmětných organizací či jejich zřizovatelů a zcela neodpovídají současným standardům a nemají tak optimální zázemí pro svou činnost. Současné stanoviště záchranky například nedisponuje odpovídajícím prostorem pro parkování sanitek a provizorium zázemí výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů je ve výpůjčce jen do konce roku 2025.

