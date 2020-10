Jedním z míst, kde čísla na první pohled nejsou relativně příznivá, je i Loučeň. Městys obývá přibližně 1 300 obyvatel. Z toho pozitivně testovaných je aktuálně 24. „Ale tady pozor. Je rozdíl mezi pozitivně testovanými a nemocnými. U nás nikdo nemá žádné vážné příznaky, nikdo není hospitalizován, v obci je opravdu klid a bezpečno,“ mírní představu o rizikovém místě starostka Marta Peterková (Pro městys Loučeň-PML).

Ta má informace jednak z dostupných zdrojů na síti, jednak od místního lékaře. Kde se tedy vzal větší počet pozitivně testovaných? „Vím třeba o případu, kdy se to rozšířilo na pohřbu. Což je samozřejmě nešťastná situace. Ale v sousedních Charvátcích měly daleko větší problém, tam se to šířilo po jedné akci,“ řekla starostka Loučeně.

Podle jejího názoru nejsou čísla o počtu pozitivně testovaných vypovídající a mnohdy neukazují reálný stav situace. Pravdou je, že hygienici počty zpětně validují a zpřesňují, proto se mohou absolutní čísla aktuálně nakažených lišit od toho, jaké počty dostávají například starostové měst a obcí.

Naopak mezi obce s nulou nakažených patří například Dobšice. Toho si je dobře vědom i starosta Marek Novák (Hasiči pro Dobšice). „Ano, vím o tom a samozřejmě jsem rád. Čím to je? Na to je těžké odpovídat. Lidé jsou prostě zodpovědní, dodržují pravidla. A svoji roli v tom může hrát i fakt, že řada našich lidí začala pracovat z domova a nedojíždí do práce třeba do Prahy. Aniž bych se chtěl Prahy jakkoliv dotknout,“ vysvětluje starosta obce se zhruba 250 obyvateli.

Nulu však nemají na kontě od začátku pandemie. „V minulosti jsme tu měli dvě osoby pozitivní,“ připomíná starosta. Dobšice jsou známé svoji komunitní činností a aktivitou místních. To však za současné situace padá. „Tuto sobotu jsme měli naplánované posvícení. Chtěli jsme také pořádat Dýňový den nebo Drakiádu. To bohužel nyní nejde. I tak ale vyzýváme místní, aby byli aktivní alespoň doma,“ říká Novák.

Nakažení ve městech

Na Nymbursku jsou aktuální nejvyšší počty nakažených přirozeně ve městech. Samotný Nymburk má 173 nakažených. V těsném závěsu okresní tabulky za ním je Lysá nad Labem se 156 pozitivně testovanými. Sousední Milovice hlásí 144 případů, Poděbrady pak 126. Za těmito největšími městy regionu je pak poměrně velká propast. Dalším místem podle počtu pozitivních je třítisícová Sadská, kde evidují 44 případů. Jen o něco menší Městec Králové registruje 29 pozitivně testovaných osob.