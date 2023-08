/FOTO/ Ve středu 9. srpna museli nymburští drážní hasiči vyrazit do nedalekých Kostomlat, kde dva stromy ohrožovaly provoz na trati.

9. srpna museli nymburští drážní hasiči vyrazit do nedalekých Kostomlat, kde dva stromy ohrožovaly provoz na trati. | Foto: se svolením HZSSŽ Nymburk

V prvním případě se bříza do kolejiště už zřítila. Druhá pak byla nahnutá takovým způsobem, že její bezprostřední pád hrozil. Hasiči Správy železnic na místo vyrazili s těžkou technikou i motorovými pilami. Na místě měli cisternovou stříkačku a automobilovou plošinu.

„Vyrazili jsme do železniční stanice Kostomlaty nad Labem k odstranění spadlé břízy do kolejiště a další břízy, která byla vyvrácená, nakloněná a pádem do kolejiště hrozila. Břízy jednotka pokácela pomocí motorových pil,“ uvedl velitel drážních hasičů Jiří Zima. Zásah proběhl bez komplikací, provoz na trati nebyl omezen. Vše se tak obešlo bez jakýchkoliv následků.