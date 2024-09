Návrh na pojmenování části ulice Malozbožská v úseku mezi ulicemi Za Mlékárnou a Za Statkem, kde stojí 27 stavení, zastupitelé odmítli poměrně jednoznačně. Proti byli všichni přítomní Nezávislí kandidáti, kteří ústy zastupitele Jaroslava Štěpána jasně deklarovali, že „nemáme zájem cokoliv měnit.“ Nejčastějším argumentem proti byly komplikace, které by nastaly pro obyvatele zmíněných 27 stavní, kteří by si museli vyměnit občanky. To by je ovšem nic nestálo, v takovém případě je výměna bezplatná. Dalším argumentem byly nucené změny v rámci jejich podnikatelských aktivit: změny adres na smlouvách, na razítkách, na reklamních materiálech.

Místostarosta Miroslav Holas se také podivil nad tím, že zastupitelé řeší změnu názvu ulice na podnět jediného občana. „Už jsem zaznamenal i návrhy na změny názvu jiných ulic typu, že Fügnerova by se měla jmenovat Boss Bar Street. Tato cesta se mi nezdá správná,“ komentoval situaci Holas.

Jana Zítová, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, která návrh na přejmenování části Husovy ulice do zastupitelstva předložila, vysvětlila, že je to její zákonná povinnost a jinou možnost ani nemá. „To je moje pracovní povinnost reagovat na návrhy občanů a předkládat je vám k posouzení,“ vysvětlila Zítová.

Návrh už před zastupiteli projednal místní výbor ve Velkém Zboží, který k němu žádné stanovisko nepřijal. Stejně tak se na podpoře či odmítnutí návrhu neshodli ani koaliční radní, jejichž jednání skončilo hlasováním 3:3 ohledně návrhu na přejmenování části ulice.

Zastupitelé už pak hlasovali mnohem jednoznačněji. Pro návrh zvedli ruce pouze dva, zbylí byli proti nebo zdrželi. Návrh jednoznačně neprošel a dále se tedy přejmenováním ulice nikdo zabývat nebude.