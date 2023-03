/FOTO/ Tradičními jarními pacienty v Záchranné stanici na Huslíku u Poděbrad jsou ptáci různých druhů, velikostí i zbarvení. Společnou mají jednu nešťastnou událost: v letu narazili do skla či okna, které nerozeznali od volné přírody.

Vypuštění vyléčeného krahujce, který narazil do okna. | Foto: Luboš Vaněk

Mezi pacienty Huslíku patřil i krahujec obecný. Dravec skončil v péči záchranářů po nárazu do okna. „Měl krvácení ze zobáku a odřené oko. Musel u nás nějaký čas zůstat. Teď již snad bude mít více štěstí,“ řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk po vypuštění vyléčeného krahujce zpět do volné přírody.

To platí i o sýkoře koňadře, která se rovněž dávala ve stanici do pořádku po nárazu do okna.

Vaněk poznamenal, že nárazy do prosklených ploch jsou častou příčinou příjmu pacientů do záchranných stanic. „Je proto důležité taková místa zabezpečovat, například speciálními UV samolepkami, které střet dokáží eliminovat,“ zdůraznil.

Samolepky se dají zakoupit mimo jiné i v benefičním obchůdku přímo v areálu Huslíku.