Kdo je autorem textů, které podle reakcí baví přibývající sledovatele a proč se strážníci rozhodli pro trochu jinou formu prezentace své práce, to se pokusíme přiblížit v některém z dalších vydání. Nyní si připomeňme ty největší hity z jejich zásahů v posledních týdnech.

'Had' v záchodě

Bezpochyby největší rozruch vyvolal a hranice regionu přesáhl příspěvek ze 17. února. Jeho obsah se dostal i do populárního satirického pořadu Jindřicha Šídla na Televizi Seznam Šťastné pondělí. Pod titulkem Žena našla „hada“ v záchodě se dočteme o dramatu odehrávajícím se v jedné místní domácnosti.

„Strážníci při hlídkové činnosti přijali oznámení od ženy, že našla v záchodové míse hada. Hlídka MP připravena a vybavena odchytávat prakticky cokoliv, se přesunula během několika minut na místo. Strážníci na místě, ještě přemýšlejíc, jak velký had se asi do záchodové mísy vejde, zda se vydat na odchyt s přepravkou a odchytovou tyčí na psy nebo se vyzbrojit jutovým pytlem a kleštěmi na hady, se s odvahou a profesionálním výrazem Stevena Irwina vydali do zmíněného bytu,“ popisují strážníci situaci před samotným zásahem.

Kdo se obával toho „nejhoršího“, ten se skutečně dočkal. „Záchodové prkénko bylo oznamovatelkou duchapřítomně zatíženo domácí elektronikou. Po odstranění veškeré zátěže a chvilkovém očním boji strážníků, kdo z nich prkénko odkryje, se jeden ze strážníků obětoval a prkénko odklopil. Jelikož k žádnému napadení strážníka hadem nedošlo, strážníci se proto rozhodli tento neidentifikovatelný hadí předmět odhalit rozsvícením světla na wc. Identifikace předmětu se náhle ukázala jako snadná a špatně spláchnutý „had“ byl strážníky ještě jedním spláchnutím zlikvidován.“

Strom, který neuhnul

Pobavil i popis případu řidiče, který pod vlivem alkoholu páchal těžko popsatelné věci. Zapisovatel milovických strážníků to však popsat dokázal. „Alkohol odstranil nejen zábrany a odpovědnost za své činy, ale zřejmě omezil i orientační smysl a ten přeměnil milovické ulice na klikatější verzi Lombard Street, která ho dovedla až do slepé uličky. Konec pozemní komunikace nebyl dostatečným signálem k zastavení, za to strom, který neuhnul, dostačujícím signálem byl. Jen tak se nechtěla vzdát ani zavřená garáž, do které svůj vůz při otáčení zaparkoval. Následoval krizový plán „Já to nebyl“ a z místa zmizel. Strážníci ale neměli příliš práce s hledáním pachatele. Ten zpytoval svědomí a strážníkům se přišel k činu sám přiznat.“

Je to jenom Boženka!

Na závěr jsme si nechali případ, který titulkem Na dětském hřišti pobíhá divočák!! avizuje, že by se mohlo jednat o nevídané drama a dokonce ohrožení dětí. Jak však při čtení z textu vyplynulo, nikdo se o zdraví, natož o život bát nemusel.

„Hlídka přijala od operačního během hlídkové činnosti oznámení, že na dětském hřišti pobíhá divoké prase. Na místo se již také blížil přivolaný myslivec. Hlídka strážníků sice vůbec netušíc, jak bude odchytávat divoké prase, jelikož jediná dobrá rada na odchyt divokého prasete je UTEČ!!! se na místo stejně neprodleně dostavila. Na dětském hřišti hlídka nalezla místo vyděšených osob visících na stromech, jen hrající si děti, které příliš nevzrušoval ani příjezd hlídky městské policie „na majáky“. Strážníci se tedy již stejně neohroženě jako místní děti dotázali, zda tu náhodou neviděly pobíhat nějaké prase. Hrající si děti ukázaly směr odchodu sudokopytníka, po jehož stopách se vydala i hlídka strážníků. Když strážníci divoké prase dohledali, tak zjistili, že o pozdvižení se postarala jen místní Boženka. Boženka, jejíž srst je tvořená štětinkami zbarvenými do hněda až černa připomínající prase divoké, je ale ve svém duchu hodná dáma. Strážníkům už tedy zbývalo jen přesvědčit Boženku, aby se odebrala domů. Jelikož běžná výzva strážníků se předem jevila jako neúčinná, tak mírné popostrčení se slovy „Božka domů“ bylo účinné a Boženka se za doprovodu strážníků odebrala zpět do místa bydliště.“

Tady je nutno dodat, že Boženka je skutečně divoké prase, ovšem do krotka ochočené jedním z místních, což dokládá i přiložené video, na němž strážníci Boženku doprovázejí domů.