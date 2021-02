„Během prvního kola v pondělí 1. února se nechalo otestovat 97 zájemců, z nich byly čtyři případy s pozitivním výsledkem. Během druhého kola testování v pondělí 15. února se nechalo otestovat 99 zájemců a pozitivní byly dva testy,“ říká starosta Milan Dokoupil.

Testování se uskutečnilo v budově bývalé spořitelny a přijít mohl každý, kdo se objednal. „Vyhovovala mi možnost objednání na určitou hodinu a rychlý výsledek, kvůli kterému jsem nemusela nikam cestovat,“ popisuje Dagmar Kazdová, pracovnice Městského úřadu, která možnosti otestovat se také využila. V zaměstnání přichází do styku s mnoha lidmi, kteří chodí platit místní poplatky. „Ne každý dodržuje opatření tak, jak je doporučeno. Mám těžce nemocné staré rodiče, kteří potřebují mou pomoc. Testování beru jako samozřejmou prevenci, abych snížila riziko, že je nakazím,“ vysvětluje své důvody. „Je to bezbolestné a rychlé. Dostala jsem do ruky také písemné potvrzení o výsledku, takže jsem spokojená. Pokud bude testování i příště, opět ho využiji.“

Za rok 2020 bylo v Sadské evidováno celkem 219 nakažených občanů. „Ve skutečnosti jich ale mohlo být i dvakrát víc. Ne všichni chodí na testy, někteří lidé, jakmile u sebe objeví příznaky, dobrovolně nastoupí karanténu. Jiní zase nemusí žádné příznaky zaznamenat,“ podotýká starosta. Z 219 nakažených muselo být 19 osob hospitalizováno a 4 bohužel zemřeli. „Za leden a únor nám přibylo spoustu dalších případů, takže ke 14. únoru celkový počet evidovaných případů stoupl na 331, počet hospitalizovaných na 28 a zemřelých na 6,“ uzavírá smutnou statistiku Milan Dokoupil.