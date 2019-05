Hřbitovní správa se stěhuje do bývalého obchodu

Nymburk – Už nikoliv do buňky na konci hřbitova, ale do důstojného prostředí s patřičným zázemím budou chodit ti, kteří potřebují zařídit poslední věci po úmrtí svého příbuzného či blízkého. Jinými slovy, nymburská hřbitovní správa se stěhuje ze hřbitova do přilehlé ulice V Zahrádkách.

Oficiální provoz hřbitovní správy ve zcela nových prostorách patřících Technickým službám Nymburk už začal. „Hlavními důvody této změny byly nevyhovující stavební a sociální podmínky. Zároveň bylo třeba zajistit důstojné zázemí nejen pro zaměstnance, ale i pro lidi, kteří hřbitovní správu navštěvují. To se v letošním roce konečně podařilo a nyní je třeba místní informovat, že novou hřbitovní správu naleznou v těsném sousedství, ale už mimo samotný areál hřbitova," informoval místostarosta Bořek Černý. Doposud sídlila v malém objektu v zadní části areálu hřbitova. Nově místní naleznou hřbitovní správu v doposud nevyužité budově bývalé prodejny, která je součástí areálu technických služeb na adrese V Zahrádkách 1536/8. Od hřbitova je to jen pár kroků. „Využili jsme samostatný vchod do přízemí budovy, tam se přestěhuje zázemí hřbitovní správy, vyjma hrobníka. Celý proces trval dva roky," vysvětlil ředitel Technických služeb Nymburk Martin Netolický. Vedení města i technických služeb usilovalo o to, aby obyvatelé Nymburka mohli od února při vyřizování citlivých záležitostí spojených s úmrtím využívat důstojné prostory. Na nové adrese budou mít zaměstnanci k dispozici novou kancelář, sociální zařízení i zázemí pro klienty. Kompletní rekonstrukci ve výši 1,5 milionu korun financovaly technické služby. Hřbitovní správa při Technických službách města Nymburk zajišťuje pohřbívání do hrobů, ukládání uren do hrobových míst, rozptyly a exhumace.

Autor: Miroslav Jilemnický