/FOTO, VIDEO/ Část nové školní přístavby v Kostelní Lhotě vyroste na někdejším hřbitově. Už nyní je na bývalém pohřebišti prováděn archeologický a antropologický průzkum. Kosterní ostatky z některých hrobů v místech, kde budou stát základy budoucí školní budovy, budou dočasně převezeny do Prahy, později budou v obci uloženy, zřejmě na současném hřbitově.

Nová přístavba školy vznikne v Kostelní Lhotě zčásti na místě dřívějšího hřbitova. Hovoří starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hroby, které se budou nacházet pod novou přístavbou, zůstanou neotevřeny a ostatky tak zůstanou v zemi na původním místě. „Je to naprosto běžná praxe, která se děje na řadě míst včetně dalších měst a obcí Nymburska,“ připomíná archeolog František Doubek, který se na průzkumu někdejšího hřbitova v Kostelní Lhotě podílí.

Učebny nad hroby

Někteří místní vyjadřují pochybnosti o etičnosti celého záměru. „Není to ani tak otázka toho, zda zákon o pohřebnictví toto dovoluje, ale zda je to etické a vhodné pro děti,“ uvedla Petra Plačková, která na neobvyklou situaci redakci Deníku upozornila. Podle odborníků ani starosty v tom však zásadní problém není.

Vizualizace nové školní přístavby.Zdroj: se svolením OÚ Kostelní Lhota

„Samozřejmě, taky bych raději stavěl na zelené louce, ale jiné vhodné místo opravdu nemáme. A jak jsem řekl, dříve tu byla školní zahrada a hřbitov byl zrušen v roce 1924. V srpnu jsem uspořádal i Den otevřených dveří na staveništi, abych to všem zájemcům vysvětlil. Zatím nevím o tom, že by s tím měli měli místní nějaký zásadní problém. Při řešení situace s vyzvednutými ostatky jsem přístupný všem návrhům, které od místních vzejdou,“ říká starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný.

Chybí místa pro děti

Projekt nové školní přístavby, která naváže na současnou budovu školy pro první stupeň, řeší v Kostelní Lhotě už šest let. Podobně jako v Nymburce či Poděbradech, i v této obci je motivací zvyšující se počet školních dětí. „V sousedních městech nám už děti kvůli vlastní nedostatečné kapacitě nechtějí do škol brát. Podle studie se počet dětí bude navyšovat, proto jsme se rozhodli řešit to vlastní přístavbou školy pro třicet žáků. Není jiný vhodný pozemek, než v návaznosti na stávající školu a na pozemcích někdejšího hřbitova,“ vysvětlil Drobný.

Malá architektonická soutěž

Kostelní Lhotě, která se loni stala Obcí roku 2022 v rámci celé země, se na projekt školní přístavby podařilo získat dotaci. Akce vyjde přibližně na 30 milionů korun. Obec vyhlásila malou architektonickou soutěž, v níž uspěl Vyšehrad atelier. Podle slov Tomáše drobného by v ideálním případě mohla být přístavba hotová příští podzim a je šance, že ji děti budou využívat od začátku příštího školního roku. "Pravděpodobnější je ale varianta, že ještě příští podzim budou prováděny dodělávky a vše začne fungovat až následující rok,“ dodal starosta.

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýZákladní kámen hřbitova u školy byl položen o žních roku 1856 a následující rok byl hřbitov 3. května vysvěcen. V roce 1924 byl zrušen, v letech 1962 až 1963 nakonec zlikvidován a poté bylo místo využíváno jako školní zahrada. Místní děti tak měly například dlouhá léta pískové doskočiště pro skok do dálky v místech nad hroby. Nad bývalým hřbitovem bude stát jen zhruba čtvrtina nové školní přístavby. Současný výzkum na hřbitově a postarání se o ostatky z míst, kde budou základy nové stavby, jsou tak tím nejhumánnějším krokem, který se od zrušení hřbitova před sto lety stal. /Historie původního hřbitova na webu Kostelní Lhoty/