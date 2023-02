Jedná se o jeden z nejzásadnějších projektů nymburské radnice roce 2023. Má hned dva zásadní důvody pro své uskutečnění. Proměna terasy Eliška v sousedství náměstí pomůže majitelům garáží, jimž terasa tvoří vlastně střechu. Nová hydroizolace má zamezit zatékání do garáží. Opravy však město využije i k tomu, aby kompletně proměnilo veřejné prostory tvořící malé náměstí, přes nějž denně projdou i stovky lidí a které navazuje na novou lávku přes Labe .

Vedení města před několika dny vybralo stavitele. Je jím firma Rekomont, ta by měla, v závislosti na počasí, zahájit práce už v březnu. V první fázi bude potřebovat především sucho, protože začátek prací budou tvořit už zmíněné hydroizolace mající zamezit zatékání do garáží pod terasou. Práce by měly vyjít na 20,8 milionů korun.

Vizualizace nové podoby terasy Eliška.Zdroj: se souhlasem města Nymburk

Se stavebními pracemi se pak na místě počítá až do konce roku. Na opravy samotné terasy navážou i rekonstrukce chodníků směrem od lávky k divadlu a do Tyršovy ulice. Což může znamenat, že se dočasně zavře i nová lávka přes Labe. "Případné dočasné uzavření lávky vyplyne z jednání se zhotovitelem a budeme o něm informovat," uvedla Olga Vendlová, mluvčí radnice.

Plastika i šachový stolek

Kromě výše uvedených změn čekají terasu i další zajímavé prvky, které jsou patrné na vizualizacích v galerii. Jejich autorkou, stejně jako architektonické studie, je nymburská architektka Alena Mocová, s níž město spolupracuje i na revitalizaci parku dr. Brzoráda naproti nemocnici. Podle jejího návrhu tak přibudou posezení, umělecký prvek i šachový stolek. Výheň horkých letních dnů by měla mírnit plánovaná zeleň.

Architektka Alena Mocová se podílí i na revitalizaci Parku Dr. Antonína Brzoráda.

"Vzhled našeho okolí nás velmi ovlivňuje a formuje. Mělo by být tedy nejen funkční, ale také pohledné a inspirativní. O to se snažíme i na terase Eliška. Na její revitalizaci by mělo navázat ještě umístění dekorativního prvku podle návrhu autorky architektonické studie. Bude mít podobu velké leštěné koule, v níž se zrcadlí celý okolní prostor včetně kolemjdoucích," dodala místostarostka Stanislava Tichá.