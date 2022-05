To potvrzuje i Martin Jelínek, provozovatel poděbradského Penzionu Radost stojícího u lázeňské kolonády. „Dříve si zájemci objednávali letní pobyty půl roku napřed. Dneska je to jiné. Více přemýšlejí o tom, jestli budou zdraví, a hlásí se jen s malým předstihem,“ vysvětluje provozovatel penzionu, v němž se aktuálně opravuje recepce.

Zájemcům o nocleh i stravovací služby zatím může slíbit, že ceny nejsou poznamenány razantním zdražením energií. „Platíme do konce roku fixní cenu za energie, takže aktuálně se to na našich cenách neprojevuje,“ řekl Martin Jelínek. Na rozdíl od některých kolegů nemá nouzi ani o personál. „My jsme nikoho nepropouštěli v době covidu, ale situace není černobílá. Na léto bychom potřebovali výpomoc. Je to dané sezonností práce. V létě má personál práce více, v zimě přirozeně méně,“ doplnil provozovatel. Podle recepční se zájemci na léto už začínají hlásit.

Veverkovníky, lavičky, hmyzí domky. Poděbradská Obora se ukázala v novém

To potvrzuje i Jan Sádlo, provozovatel nymburského Penzionu U vinotéky. „Je to ale stále velmi proměnlivé. Jeden měsíc se vám lidé přihlásí a další se zase z nějakých důvodů odhlásí,“ řekl provozovatel, který ale nemá stejnou zkušenost jako kolega z Poděbrad s rezervacemi na poslední chvíli. „Minimálně měsíc, šest týdnů předem se lidé hlásí. Nabízíme jim letní posezení v klidné oblasti a také služby vinotéky, která nabízí moselská vína. To jsou německá vína, o nichž se říká, že jsou to nejlepší bílá vína na světě,“ láká provozovatel Penzionu U vinotéky.

S personálem problém nemá, služby zajišťují převážně členové rodiny. Nejen kvůli rostoucím cenám energií však musel mírně navýšit ceny. „Drželi jsme ceny na stejné úrovni posledních pět, možná sedm let. To už bylo neudržitelné, museli jsme je trochu upravit,“ vysvětlil Jan Sádlo, který podobně jako kolegové věří v úspěšnou a ničím nepoznamenanou letní sezonu.