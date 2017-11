Hokejistu, který skolil zloděje, ocenil starosta

Poděbrady - Pamětní list a „něco tekutého“. To dostal jako poděkování od starosty Ladislava Langra místní hokejista Lukáš Pozník. Ne za mimořádný sportovní výkon, ale za obětavost, s jakou skolil zloděje prchajícího se zlatým lupem z místního zlatnictví.

K ocenění nebojácného činu došlo na začátku středečního jednání zastupitelů na poděbradské radnici. „Já si jeho činu nesmírně vážím,“ řekl starosta při předávání ocenění.

Samotný devětatřicetiletý hokejista zůstává skromný. Stejně jako pár desítek hodin po samotné události, kdy jsme s ním mluvili poprvé. Ani nyní od něj nezní žádná patetická slova. „Reakcí jsem i díky zveřejnění celé události měl opravdu hodně. Některé i docela vtipné. Přišel mně i dotaz, jestli nemám nějaké zlaté řetízky ulité bokem,“ usmívá se hokejista.

Radikálně mu ale událost život nezměnila. Chodí alespoň na poděbradské zápasy hokejistů více diváků? „Bohužel, to by bylo velmi milé, ale nic takového jsem nezaznamenal,“ pokyvuje hlavou někdejší hráč Kladna, který hrál i extraligu.

Připomeňme si, co se v sobotu 7. října na pomezí Jiřího náměstí a Husovy ulice odehrálo.

ZLODĚJ! CHYŤTE HO!

První říjnovou sobotu zhruba ve čtvrt na deset dopoledne vešel do zlatnictví naproti poděbradské radnici třiapadesátiletý muž. „Oslovil prodavačku s tím, že shání zlatý řetízek pro manželku. Prodavačka mu na pult předložila čtyři plata se zlatými řetízky,“ říká policejní mluvčí Petra Potočná.

Muž si jeden z nabízených řetízků vybral a sdělil prodavačce, že si jej chce zamluvit. A že si vybere řetízek i pro sebe. Prodavačka jedno plato uložila zpět, další tři zůstala na pultu. „Ta muž sebral a chtěl s nimi utéct. Při otevírání dveří mu jedno plato vypadlo, prchal však dál se dvěma platy v podpaží,“ dodává Potočná.

Po vyběhnutí z obchodu zamířil šikmo přes ulici.

Prodavačka za ním vyběhla z obchodu a hlasitě křičela: „Zloděj! Chyťte ho!“ To dobře slyšel devětatřicetiletý hokejista Lukáš, který na protější straně ulice právě vyšel z obchodu s mobilními telefony. Zloděj tak přes silnici běžel přímo k němu.

CO JSEM MĚL DĚLAT?

Statečný muž reagoval okamžitě. „Slyšel jsem prodavačku, jak volá,“ vyprávěl dva dny po akci s úsměvem Lukáš Pozník. „Tak co jsem měl dělat? On evidentně nepočítal s tím, že by ho někdo z kolemjdoucích mohl chtít zastavit. Jak to nečekal, tak se docela rozsekal o zem. Byl to pro něho šok. Pak už příliš odpor nekladl,“ vzpomíná Lukáš.

Starší muž se mu silou nemohl rovnat. K rychlé potyčce s jednoznačným závěrem došlo téměř uprostřed silnice.

„Pak přiběhla prodavačka a ještě jeden muž, se kterým jsme zloděje odtáhli na chodník a počkali, než přijedou policisté. To bylo za chvilku,“ vybavuje si Lukáš.

Prověřováním pak policisté zjistili, že muž trvale hlášený v Jablonci nad Nisou je na seznamu hledaných. Už dávno si měl totiž odpykávat šestiletý trest za krácení daní. Nebyl to přitom žádný troškař. V předchozím případě u krácení daní způsobil škodu vyšší než pět milionů korun.

Šperky, které si chtěl odnést, měly hodnotu čtvrt milionu korun. Po výslechu byl eskortován přímo do liberecké věznice a od té doby je za mřížemi.

Hrdina Lukáš Pozník doufá, že do podobné situace se už nikdy nedostane. „Nikdy se mi nic podobného nestalo. A také doufám, že to bylo poprvé a naposledy,“ uzavírá hlavní hrdina příběhu s dobrým koncem.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČLÁNEK V HISTORII

Poprvé jsme o případu psali v tištěném vydání v úterý 10. října. O den dříve se článek s titulkem Poděbradský hokejista skolil zloděje se zlatem! objevil na našem webu nymbursky.denik.cz a také na naší facebookové stránce Nymburského deníku. Právě tam se stal nejúspěšnějším textem v počtu zobrazení. Do nynějška jej vidělo 40 944 lidí, což je historický rekord v rámci našeho listu. O případ se pak začala zajímat i další média, reportáže proběhly i televizním zpravodajstvím.